Microsoft doordrenkt Windows 11 van AI. Volgens het bedrijf kunnen zelfs eenvoudigere tools als Paint, het knipprogramma en de foto’s-app optimalisaties krijgen.

Volgens Windows Central probeert Microsoft alle mogelijke manieren uit om AI in het Windows 11 te krijgen. De laatste experimenten concentreren zich op het knipprogramma, de foto’s-app en Paint.

Paint wordt DALL-E

Paint staat een DALL-E-toekomst te wachten door de toevoeging van AI. De app zal dus zelf beelden kunnen generen op basis van prompts. Microsoft bracht eerder al een beeldgenerator uit voor Bing en kan het trucje nog eens overdoen voor Paint.

De beeldgenerator lijkt volgens eerste beelden een plaats te krijgen onder de nieuwe ‘Magic Paint’-knop. Daar beschrijft een gebruiker in woorden welke afbeelding het wil genereren en AI probeert die wens te verwezenlijken.

Automatisch identificeren

Voor de foto’s-app en het knipprogramma zal de toevoeging van AI betekenen dat zaken in een afbeelding automatisch herkent worden. In de foto’s-app kan je geïdentificeerde objecten en personen vervolgens uitsnijden om in een andere foto te plaatsen. Voor het knipprogramma wordt optical character recognition (OCR)-technologie toegevoegd. Deze technologie identificeert tekst in een afbeelding, die gebruikers vervolgens kunnen kopiëren naar het klembord. De camera-app krijgt naar verluidt dezelfde technologie.

Er is geen zekerheid dat deze functies ooit werkelijk naar Windows 11 komen. In de nabije toekomst staat wel de jaarlijkse september-update op de planning die grotere wijzigingen in het OS doorvoert. Er wordt verwacht dat het vanaf deze update mogelijk is om ook voorgoed afscheid te nemen van de camera-app, de foto’s-app en andere vooraf geïnstalleerde apps.