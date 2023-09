AI-chatbots zoals ChatGPT, Google Bard en Bing Chat zijn erg gulzig in hun waterverbruik. University of California-onderzoeker Shaolei Rein ontdekte dat een gesprek van 5 tot 50 prompts met een chatbot al gauw 500 milliliter water opeist.

Microsoft rapporteerde in het eigen 2022 Environmental Sustainability Report dat het bedrijf 34 procent meer water consumeerde dan het jaar ervoor. In totaal kwam het verbruik neer op bijna 6,5 miljard liter. Volgens Ren is het merendeel van deze toename te wijten aan AI, specifiek de extra eisen die de technologie van OpenAI hebben opgeëist. Het water wordt ingezet om de hardware te koelen die de AI-berekeningen maken. Een enkele Nvidia A100-chip consumeert 300W, terwijl er meerdere samenwerken om elke generatieve AI-workload te verwerken.

“De meeste mensen zijn zich niet bewust van het grondstofverbruik achter ChatGPT. Als je je niet bewust bent van het verbruik, dan is er geen manier om deze grondstoffen te conserveren,” meent Ren.

Ook Google

Niet alleen Microsoft en OpenAI maken veel meer gebruik van waterkoeling. Ook bij Google is het verbruik aanzienlijk toegenomen: in Iowa, waar OpenAI eveneens grootgebruiker is, maar ook in Las Vegas, waar het verdubbelde ten opzichte van 2021.

Zowel Google als OpenAI vertelden Associated Press dat ze er hard aan werken om duurzamer om te gaan met de grondstoffen. Microsoft zegt in 2030 juist netto meer water te willen produceren dan het afneemt, naast dat het de CO2-uitstoot wil overcompenseren.

Het feit dat de data van 2022 afkomstig is, geeft reden tot zorgen. Immers is de AI-hype pas eind vorig jaar ontstaan, waarna er talloze generatieve AI-oplossingen gedurende dit jaar zijn gelanceerd. Het zal dus wellicht leiden tot schrikbarende getallen wanneer de volgende rapporten arriveren. Als klein lichtpuntje wat verbruik betreft, is de afname in populariteit van ChatGPT die de afgelopen maanden plaats heeft gevonden. Wel zou dit van tijdelijke aard kunnen zijn, nu scholieren de chatbot weer massaal kunnen inzetten als huiswerkhulp.

Toch zullen bedrijven steeds meer gebruik gaan maken van AI-tools, nu er meer zekerheid is rondom de privacy- en compliance-eisen die AI-oplossingen bieden. Zo kwam OpenAI onlangs met ChatGPT Enterprise, dat bedrijfsdata veilig zou moeten houden.

