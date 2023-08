OpenAI brengt ChatGPT Enterprise uit. De zakelijke versie zou dubbel zo snel een antwoord genereren en accepteert langere prompts.

ChatGPT Enterprise is officieel uitgegeven. OpenAI wil met deze chatbot het enterprise-publiek aanspreken en kenmerkt zich door extra functionaliteiten.

De chatbot werd enkele maanden geleden al aangekondigd als zakelijke chatbot die het serieuzer zou nemen met privacy. In de tussentijd is de applicatie overigens al van naam gewijzigd, eerder zou de benaming ChatGPT Business luiden.

Sneller en uitgebreidere limieten

De zakelijke versie wordt aangedreven door GPT-4, maar verbetert ook zaken in dit model. Zo belooft OpenAI een dubbel zo snelle werking en hebben gebruikers dus minder geduld nodig voor het verkrijgen van een antwoord.

Op vlak van prompts, ofwel de vraag van de gebruiker, is het mogelijk langere opdrachten in te geven. Een prompt aan ChatGPT Enterprise kan maximaal 32.000 tokens lang zijn. Volgens OpenAI komen 1.000 tekens overeen met ongeveer 750 woorden, voor wie niet denkt in computertaal. Ter vergelijking, GPT-3.5-Turbo kan sinds kort 4.000 tokens verwerken. Dit model kreeg onlangs een update waardoor bedrijven het model kunnen verfijnen naar de noden van hun bedrijf door eigen bedrijfsdata aan het model te koppelen.

Daarnaast werkt ChatGPT Enterprise zonder limiet samen met Advanced Data Analysis. Dat is de nieuwe naam voor Code Interpreter en geeft de mogelijkeheid om wiskundige berekeningen uit te voeren en de resultaten vervolgens te visualiseren in de gewenste tabellen en grafieken.

Cybersecurity voor de enterprise

De zakelijke chatbot komt daarnaast met verbeterde cybersecurity-functionaliteiten. In een enterprise-context zijn er namelijk bepaalde vereisten waar de chatbot aan zal moeten voldoen. Zo is de chatbot in regel met de SOC 2-standaarden en krijgen IT-professionalis de mogelijkheid de cybersecurity nog verder op te schroeven via een gecentraliseerde console. Daar kunnen IT-professionals alle gekoppelde accounts beheren en single sign-on activeren, waardoor werknemers zich minder vaak moeten identificeren om in te loggen op bedrijfsapplicaties.

In de toekomst zal de generatieve AI-tool nog verdere verfijning en aanvullingen krijgen. Zo wordt het bijvoorbeeld nog mogelijk om bedrijfsdata aan de tool te koppelen en zal er een verbeterde versie van Advanced Data Analysis aankomen.

Stimulans voor het gebruik?

Het is nog afwachten hoe de aanmeldingen voor de zakelijke variant van de chatbot evolueren. De uitgave van de AI-tool kon een groot publiek bereiken en bereikte in januari van dit jaar de mijlpaal van 100 miljoen aanmeldingen. De tool spreekt daarvoor wel een breed publiek aan, van private en zakelijke gebruikers. Bovendien had de tool een unieke positie in de wereld, een concurrerende chatbot bestond op dat punt niet.

Ondertussen is generatieve AI niet meer weg te denken uit productaankondigingen en implementeerden bedrijven chatbots al in eigen producten, die zich in bepaalde gevallen ook richten op zakelijke gebruikers. Salesforce biedt bijvoorbeeld AI Cloud aan en in Zoom typt een generatieve AI-tool een samenvatting van een vergadering.

De uitgave van een zakelijke variant van ChatGPT is daarom overigens niet onbelangrijk. Recent onderzoek van BlackBerry toonde al aan dat bedrijven generatieve AI-tools veelal weren uit hun bedrijven. De reden voor deze houding was voornamelijk gelinkt aan privacyzorgen. Bijna zeven op de tien bleek zich zorgen te maken over de kans dat een bedrijfsgeheim lekt als een taalmodel dat gebruikt wordt door het grote publiek, zichzelf traint met bedrijfsdata.

OpenAI geeft voor ChatGPT Enterprise de garantie dat bedrijfsdata uit handen blijft van de trainingsset voor het achterliggende taalmodel. Dezelfde privacyzorgen konden al worden weggenomen door gebruik te maken van de API van het bedrijf, waardoor binnenkomende data standaard niet wordt gebruikt voor trainingsdoeleinden. ChatGPT Enterprise gaat nog verder in het wegnemen van beveiligingszorgen door de compliance met SOC 2. Dat garandeert bijvoorbeeld dat alle gesprekken met de chatbot versleuteld zijn op ieder moment.

De zakelijke chatbot kan daarmee op papier alvast uitpakken met interessante aspecten voor enterprise-gebruikers. Over het kostenplaatje van de zakelijke tool kunnen we alleen geen details geven, geïnteresseerden zullen contact moeten opnement met de verkoopafdeling van OpenAI.