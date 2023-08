Nvidia-CEO Jensen Huang denkt dat de AI-hype nog wel even aanhoudt. Inmiddels is Nvidia al een tijdje deel van de “trillion dollar club”, maar het koopt nu ook 25 miljard dollar aan eigen aandelen terug. Zo lijkt het erop dat Huang en co nog meer waardestijging verwachten. Kan het überhaupt genoeg GPU’s aanleveren om alle datacenterklanten te voorzien?

Tegenwoordig is Huang op veel plekken te vinden. ZO bezoekt hij niet alleen evenementen waar graphics centraal staan, maar bijvoorbeeld ook deze week VMware Explore. Partners heeft Nvidia inmiddels overal: de meest geavanceerde H100-chips en andere GPU’s zijn de werkpaarden achter de AI-hype, die van geen ophouden weet. Elke H100 zou zo’n 3000 dollar kosten om te produceren en verkocht worden voor 25.000 tot 30.000 per stuk. Alles van ChatGPT tot GitHub Copilot draait op deze apparatuur, zowel voor het trainen van het model op een dataset als ‘inferencing’, waar de technologie zijn voorspellende waarde uit haalt.

Bijna alleen maar datacenters

De omzetcijfers liegen er niet om. 13,51 miljard dollar werd binnengebracht, waarvan 10,31 miljard vanuit datacenter-klanten kwam. De winst van 6,188 miljard dollar representeert een stijging van 843 procent (!) ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Men koopt dus ook 25 miljard dollar van de eigen aandelen terug, een teken dat het verwacht dat de marktwaarde van meer dan een biljoen (in dollars of euro’s, zo u wilt) nog verder zal toenemen.

Het is makkelijk om te vergeten dat het bedrijf sinds jaar en dag grafische kaarten vooral voor gebruik bij pc-games promootte. Inmiddels ligt de focus op ‘accelerated computing’, een term die Nvidia overigens al jaren bezigt. Kortgezegd houdt het in dat specifieke workloads draaien op specifiek ontworpen chips in plaats van algemene CPU’s. De architectuur die geschikt is voor het omzetten van data naar visuele informatie, blijkt eveneens zeer geschikt te zijn voor AI-workloads. Dat had Nvidia al wel langer door, waardoor het inmiddels een enorme voorsprong heeft ten opzichte van concurrenten als AMD en Intel.

Het is maar goed ook wat Nvidia betreft, want na twee cycli van cryptocurrency-oplevingen en een sterke vraag naar pc-componenten tijdens de pandemie zijn beide markten sterk ingekrompen. Overigens heeft het ook mogelijk chips die oorspronkelijk wellicht voor gaming geschikt waren, omgetoverd tot AI-chips. Naast de Hopper-architectuur van de felbegeerde H100-GPU produceert het nu ook de L40S, een kaart die gebaseerd is op Ada Lovelace, dat eveneens in de meest recente workstation- en gaming-kaarten zit.

Kan het aan de vraag voldoen?

Tijdens een interview deze week liet Huang blijken dat Nvidia er alles aan doet om aan de vraag te voldoen. Het aanbod zou “aanzienlijk stijgen voor de rest van het jaar”, mogelijk mede door de koerswijziging voor de eerder genoemde Ada-chips. Met grote urgentie probeert het bedrijf zoveel mogelijk GPU’s te produceren, terwijl eerdere voorbeelden hebben aangetoond dat Nvidia dit niet zomaar klaarspeelt. Om de capaciteit te vergroten, is men namelijk afhankelijk van chipproducent TSMC. Voor de huidige generatie bakt die partij de Nvidia-chips op 4 nanometer, maar de opvolger zal naar alle waarschijnlijkheid overstappen naar 3 nanometer. Dit omdat elk kleiner proces voor efficiëntie- en prestatieverbeteringen kan zorgen. Daar zal het vechten worden om de beschikbare ‘wafers’ van silicium: Apple zou al een forse deal te pakken hebben waarbij het alle chips op dat productieproces van TSMC ontvangt. Nvidia heeft wellicht in Samsung een alternatief, waar men eerder GPU’s van verkreeg. Het valt te bezien of het genoeg is, maar voor 2023 zal het blijven bij het huidige aanbod. Dat biedt kansen om alsnog aan de vraag te voldoen voordat de concurrentie in kan spelen op de tekorten met concurrerende producten. Die blijven vooralsnog uit.

