ChatGPT heeft voor de derde maand op rij te maken met een daling in traffic. Wel viel de afname in augustus mee: 3,2 procent wereldwijd ten opzichte van juli, en zelfs een lichte stijging in de VS. Similarweb duidt deze trend aan het feit dat het nieuwe schooljaar in de VS weer is begonnen, waardoor het gebruik van de chatbot wellicht voor nu zijn dieptepunt heeft bereikt.

Tegenover Reuters constateert David Carr van Similarweb dat het percentage jongere gebruikers weer aan het toenemen is. Men meet niet wat het gedrag is van minderjarigen, maar het percentage 18-24-jarigen dat ChatGPT gebruikte geldt als een goede “proxy”. Het aandeel van deze leeftijdscohort was in augustus 27 procent tegenover 30 procent de maand ervoor, dat een afvlakking markeert voor deze groep.

Andere opties

Opvallend is dat Similarweb ChatGPT-concurrent Character AI aanhaalt als veelbelovend alternatief. Deze chatbot is vooral populair onder jongeren: drie op de vijf gebruikers is tussen de 18 en 24 jaar oud. Ook zou het met name geschikt zijn als “speelse metgezel” naast dat het met huiswerk kan helpen. Ook stipt het onderzoeksbureau aan dat de mobiele app van Character AI naar verhouding veel populairder dan die van ChatGPT ten opzichte van de web-variant. Nog altijd is de chatbot van OpenAI met afstand het meest in trek bij consumenten, hoewel Similarweb opmerkt dat een jong gebruikersbestand normaal gesproken extra kans biedt om snel te groeien.

Inmiddels is wel duidelijk dat het conventionele ChatGPT niet geschikt is voor professioneel gebruik. Met maximaal 175 miljard parameters geldt zelfs het wat oudere GPT-3.5 als een van de grotere LLM’s, maar voor specifieke doeleinden hallucineert de chatbot veel te veel om betrouwbaar te zijn. Ook is gebleken dat het onzinnige en onveilige programmeercode oprakelt. Toch blijft het voornaamste probleem voor commercieel gebruik dat bedrijfsgegevens niet op een veilige manier bij de gratis variant van ChatGPT belanden. De daling in traffic zal dus ook deels daarmee te maken hebben. Momenteel bieden partijen als Google en VMware opties die veilig AI-gebruik voor bedrijven eenvoudig maken, met tot wel 100 LLM’s om tussen te kiezen.

Om die reden is het eerder interessant om te weten wat ChatGPT Enterprise teweeg gaat brengen. Onlangs introduceerde OpenAI deze tool voor bedrijven, met een selectie van meerdere GPT-modellen van verschillende formaten. Hierbij zou het bedrijf ervoor zorgen dat gevoelige informatie op een geïsoleerde manier verwerkt wordt en niet voor verdere verfijning van OpenAI’s AI-modellen ingezet zal worden.