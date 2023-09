Workday heeft zijn platform nieuwe generatieve AI-functionaliteit gegeven. Hiermee moeten gebruikers hun productiviteit verbeteren en wordt het mogelijk zakelijke financiële en HR-processen verder te stroomlijnen.

Met de nieuwe generatieve AI-functionaliteit volgt Workday veel andere zakelijke softwareleveranciers die hun software intelligenter maken om klanten productiever te maken en zakelijke processen te optimaliseren en automatiseren.

Betrouwbare modellen op basis van eigen data

De meeste nieuwe features die Workday nu heeft aangekondigd, richten zich op HR en werknemers, maar ook op financiële processen. De eigen AI-modellen die hiervoor worden gebruikt, zijn gebaseerd op meer dan 625 miljard transacties die ieder jaar door het platform worden afgehandeld.

Dit levert volgens Workday de grootste en meest schone dataset op van financiële en HR-gegevens. De gebruikte AI-modellen genereren hierdoor de meest accurate, inhoudelijke en betrouwbare resultaten.

Nieuwe generatieve AI-features op HR-gebied die zijn geïntroduceerd, omvatten onder meer het snel aanmaken van vacatures en het makkelijk kunnen creëren van kennisartikelen voor medewerkers.

Ook het samenstellen van ontwikkelplannen voor medewerkers is met nieuwe AI-functionaliteit te verbeteren.

Financiële AI-features

Op financieel gebied, geven de nieuwe AI-features van Workday bedrijven de mogelijkheid getekende contracten te vergelijken. Op deze manier kunnen de juiste facturen worden gestuurd en wordt de omzet nauwkeuriger wordt.

Daarnaast kunnen financiële medewerkers met de nu toegevoegde functionaliteit makkelijker het proces voor reminders voor niet-betaalde facturen automatiseren en geautomatiseerd alle benodigde informatie en toestemmingen verkrijgen bij inkoopprocessen.

Ontwikkeloplossingen

Verder is ook nieuwe AI-functionaliteit voor ontwikkeldoeleinden toegevoegd. Met de tool Developer Copilot kunnen ontwikkelaars nu generatieve AI, text-to-code, inzetten om hun productiviteit te vergroten en natuurlijke taal in code om te zetten voor het maken van financiële en HR-applicaties. De tool is nu direct native ingebouwd in de Workday App Builder-oplossing.

Tot slot ontwikkelt Workday een conversationele AI-tool om gebruikers van het platform makkelijker met informatie te laten praten. Denk aan het opvragen van samenvattingen, zoekopdrachten en context vragen.

De nieuwe AI-features, die een aanvulling zijn op al 40 bestaande AI- en ML-mogelijkheden, worden in de komende 6 maanden tot 12 maanden uitgerold.

