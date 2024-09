Workday introduceert Illuminate; nieuwe generatie AI met agents

In Las Vegas vindt deze week de Amerikaanse editie van Workday Rising plaats. Het kondigt daar Workday Illuminate aan, de nieuwste versie van Workday AI gebaseerd op een grote hoogwaardige HR- en financiële dataset. De belangrijkste toevoeging van Illuminate is de introductie van zogeheten AI-agents.

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat we in de week van de AI-agents zijn beland. Naast Salesforce, ServiceNow en Microsoft, komt ook Workday nu met zijn eigen AI-agents. Niet enkel om de gewone werknemer te ontlasten, maar vooral HR-mensen, recruiters en financiële specialisten.

Tijdens Workday Rising zal het veel over AI gaan. Hoewel Techzine niet van de partij is op dit moment, hebben we wel een pre-briefing bijgewoond. Hierin zijn we bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

Illuminate voegt business processen, data en context samen tot hoogwaardig AI-model

Volgens Workday heeft het bedrijf het meest uitgebreide HR en financiële data AI-model gebouwd. Het is gebaseerd op meer dan 800 miljard business-transacties die jaarlijks worden verwerkt op het Workday-platform. Dat is echter niet alles, want Illuminate heeft ook de beschikking tot de context van een business-proces. Het ziet waarom en wanneer er voor een proces gekozen wordt en hoe het proces werkt. Het houdt daarnaast rekening met hoe processen met elkaar maar ook met personen zijn verbonden en, ook niet onbelangrijk, welke rollen die personen hebben. Door al die data en context samen te brengen stelt Workday een zeer geavanceerd AI-model ontwikkeld te hebben dat aan de basis staat van verschillende AI-agents.

De manier waarop mensen werken gaat veranderen

Wellicht is het inmiddels een holle boodschap geworden dat de manier waarop mensen werken gaat veranderen. Dit roept het bedrijfsleven immers al sinds het begin van de coronacrisis. Destijds omdat we thuis moesten werken, nu omdat AI alles gaat veranderen. Al wachten we inmiddels al bijna twee jaar op die veranderingen, organisaties staan nog niet echt te springen om 100 procent in te zetten op AI.

Toch is Workday, samen met veel andere grote techbedrijven, ervan overtuigd dat AI alles gaat veranderen.

AI zal veel kleine taken die vaak ook vervelend of repetitief zijn, overnemen van menselijke werknemers. Het samenvatten en schrijven van zaken als functieomschrijvingen, knowledge base-artikelen, contracten, e-mails, data entry, et cetera worden allemaal overgenomen door AI.

Bij het uitvoeren van complexe taken en analyses kan AI binnenkort eenvoudig ondersteuning bieden, waardoor een medewerker veel sneller tot de juiste analyse en conclusie komt. Je kan aan een AI-agent gewoon vragen stellen: wat wil je nu precies weten en is er data beschikbaar die daar een eenduidig antwoord op kan geven?

Workday Illuminate is per direct beschikbaar en zal de komende jaren nog fors worden uitgebreid.

Workday Illuminate trapt af met vijf verschillende AI-agents

Workday geeft aan dat er nog meer AI-agents gaan volgen in de toekomst, maar klanten van het bedrijf krijgen per direct in ieder geval de beschikking over vijf agents.

Recruiter-agent

De recruiter-agent gaat medewerkers ondersteunen bij het vinden en aannemen van het beste talent voor de openstaande vacatures. Deze agent bouwt voor op de mogelijkheden die beschikbaar zijn binnen HiredScore. Daarnaast helpt de AI-agent verschillende processen te stroomlijnen. Denk aan het vinden van kandidaten die niet zelf op een functie reageren, maar al wel binnen de organisatie werkzaam zijn. Het geautomatiseerd versturen van berichten naar potentiële kandidaten, het zoeken van topkandidaten op basis van skillsets; dit alles is door de agent te automatiseren. Verder kan de AI-agent ook vacature-omschrijvingen opstellen, interviews inplannen en inzichten bieden in kandidaten op basis van openbare informatie en hun CV.

Expenses-agent

Grote organisaties spenderen jaarlijks gemiddeld zo’n half miljoen dollar en ongeveer 3000 uur aan het corrigeren van declaraties. Met de introductie van de expenses-agent moet dat tot het verleden behoren. De AI-agent gaat werknemers helpen met het tijdig indienen van hun declaraties. Zodra ze hun ontbijt afgerekend hebben in de koffieshop, krijgen ze een SMS dat ze het bonnetje moeten fotograferen en uploaden. De expenses-agent gaat het bonnetje vergelijken met de creditcardtransactie en boekt deze meteen weg. Andersom kan het ook. Als de werknemer uitcheckt in het hotel en het bedrijf de rekening per e-mail van het hotel ontvangt, neemt de expenses-agent contact op met de medewerker om de factuur te controleren.

Succession-agent

Binnen grote organisaties moet men altijd bezig zijn met het opleiden en vinden van toekomstige managers en leiders binnen de organisatie. Vaak wordt er periodiek aandacht aan besteed met cursussen, het ontwikkelen van persoonlijke ontwikkelingsplannen en het beslissen wie in welke rol mag groeien. De succession-agent maakt hier een continu proces van. Het helpt de huidige managers en directeuren met het identificeren en opleiden van toekomstige leiders binnen de organisatie. De agent kan managers vragen om hun huidige team te evalueren. Ook kan het voorstellen doen wie mogelijk geschikt zijn voor bepaalde rollen. Vervolgens kan de AI-agent helpen met het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Workday Optimize

De Workday optimize agent heeft als doel om bestaande business-processen binnen Workday te optimaliseren. Het doel is om bottlenecks, inefficienties en afwijkingen van best practices te vinden. Als er bijvoorbeeld zaken misgaan in het onboardingsproces dan kan deze agent dat detecteren en in sommige gevallen oplossen. Het uiteindelijke doel van deze agent is om te controleren of het platform op de juiste manier wordt gebruikt, als medewerkers afhaken in een proces dit afvangen en waar mogelijk oplossen of anders melden.

Workday-assistent

Tot slot is er nog de Workday-assistent. Deze oplossing is niet zozeer ontwikkeld voor de HR- en finance professionals, maar juist voor de gewone werknemers. De assistent tracht alle HR en financiële zaken die voor werknemers belangrijk zijn in kaart te brengen zodat ze een plek hebben waar ze altijd met hun vragen terecht kunnen. Zo kunnen ze buiten kantooruren vragen stellen aan de assistent over alles wat HR-gerelateerd is. Bijvoorbeeld vragen over secundaire arbeidsvoorwaarden, over het beleid rondom verlof en zwangerschappen, vragen over hun salarisstrook en dergelijke.

De Workday-assistent beschikt over al die informatie en kan zelf een antwoord genereren op basis van de beschikbare informatie. Zo’n assistent is altijd bereikbaar, ook als de HR-mensen niet aan het werk zijn. Daarmee ontzorgt het diezelfde HR-mensen. Ze worden minder lastig gevallen met eenvoudige vragen, omdat er een AI-assistent is die er snel antwoord op kan geven.

Wel zullen HR-medewerkers ervoor moeten zorgen dat alle knowledge base-artikelen en informatie over arbeidsovereenkomsten en secundaire voorwaarden netjes worden bijgehouden. Anders beschikt de AI-agent niet altijd over de meest recente informatie, waardoor het niet optimaal wordt benut.

Workday brengt AI agents naar Salesforce, Slack en Microsoft Teams

Bij Workday ziet men ook in dat organisaties al veel te veel applicaties hebben. Als je medewerkers vervolgens gaat dwingen om jouw applicatie te openen om deze nieuwe AI-agents te gebruiken, dan zal de adoptie niet snel stijgen. Daarom heeft Workday besloten om de AI-agents te brengen naar de plek waar de medewerker actief is. Zo heeft het integraties opgezet met Slack en Microsoft Teams, de populairste tools voor samenwerking tussen medewerkers. Daarnaast werkt het ook samen met onder meer Salesforce en andere enteprise-oplossingen om AI-agents samen te laten werken en data uit te wisselen.

Op die manier kunnen de AI-tools en platformen nog krachtiger worden. Salesforce heeft recent ook zelf grote aankondigingen gedaan rondom AI-agents.

Lees ook: Slack zet met WorkOS stap richting een applicatie-ecosysteem rondom samenwerken