Automation is waar het om draait om MSP’s te helpen hun klanten beter en efficiënter te kunnen bedienen, is de heilige overtuiging van Kaseya. Het bedrijf kondigt vandaag tijdens DattoCon Cooper Bots aan om hierbij te helpen.

Kaseya kwam in 2021 met Cooper AI. Ondanks het wat jolige voorkomen door de keuze voor een hond als mascotte (de hond van CEO Fred Voccola), was dit wel degelijk een serieuze stap voor het bedrijf. Het eerste product dat gebruikmaakt van de Cooper AI Engine, Cooper Insights, is feitelijk een AI-assistent die gebruikers in staat stelt om het IT Complete platform van Kaseya optimaal in te zetten. De analogie met Clippy van Microsoft is snel gemaakt. Er is echter wel een groot verschil, horen we tijdens een gesprek dat we hadden met Voccola. “Het eerste wat je deed bij Clippy was het uitschakelen, Cooper Insights wordt daadwerkelijk gebruikt”, geeft hij aan. Gebruikers nemen 40 procent van de suggesties die het doet ook echt over. Daarmee is het zonder twijfel een succes.

Cooper Bots

Met alleen inzichten in hoe je Kaseya IT Complete optimaal kunt gebruiken, zijn we er echter nog niet. Dit geeft aan wat er mogelijk is, maar neemt nog niet echt direct werk uit handen bij de MSP. Daarvoor komt Kaseya nu met Cooper Bots. Deze bots maken ook gebruik van de Cooper AI Engine. Ze doen wat we van bots uit de wereld van RPA gewend zijn. Ze automatiseren repetitieve taken. Volgens Voccola zijn MSP’s 80 procent van hun tijd kwijt met het doen van deze 20 procent repetitieve taken. Als ze dat op kunnen lossen, hebben MSP’s hun handen een stuk vrijer voor andere zaken. Zaken die onderaan de streep meer opleveren voor de MSP dan het rouleren van wachtwoorden, het aanmaken van accounts en ga zo maar door.

Voccola benadrukt dat de Cooper Bots niet volledig autonoom hoeven te functioneren. Je kunt ze ook zo inzetten dat er altijd nog een mens een review doet voordat de bot in productie gaat. Hij benadrukt verder ook nog dat deze bots heel snel gemaakt kunnen worden door Kaseya. Ze maken ze namelijk zelf, dat doet de MSP niet zelf. Deze kan uiteraard wel de exacte configuratie doen, maar Kaseya bouwt ze. Ze kunnen de bots zo snel maken doordat de hele software-stack (IT Complete) van het bedrijf zelf is. Kaseya biedt de Cooper Bots aan als gratis extra functionaliteit binnen IT Complete. Het belooft verder dat ze extreem eenvoudig in gebruik te nemen zijn. Je hoeft geen ontwikkelaar te zijn om ermee aan de slag te kunnen.

Met Cooper Bots gaat Kaseya zo op het eerste gezicht door op de ingeslagen route van praktische AI-toepassingen. Of deze nieuwe toevoeging zo succesvol gaat zijn als Cooper Insights, zal voor een belangrijk deel afhangen van hoe goed ze werken. Daar hebben we nu nog geen inzicht in. Op basis van het succes van Cooper Insights hebben we op dit moment geen reden om aan te nemen dat dit problemen op gaat leveren. De theoretische winst die MSP’s ermee kunnen boeken is in ieder geval groot. Of MSP’s ook daadwerkelijk workflows verregaand willen automatiseren, moet ook nog blijken. Als het betekent dat hun omzet en winst omhoog kan, dan lijkt het ons logisch ze het in ieder geval gaan proberen.

Lees ook: MSP’s hebben werk zat, maar moeten ook steeds efficiënter werken