Google wil Gmail-inboxen vrijmaken van spam en kondigt hiervoor strengere eisen aan die gelden voor verzenders van grote hoeveelheden e-mails. De maatregelen gaan in februari 2024 van kracht.

Google probeert onder meer met AI-technologie zijn Gmail-gebruikers te beschermen tegen spam en andere ongewenste e-mail, maar dit is volgens de techgigant nog niet genoeg. De techgigant zegt de regels nodig te vinden nu het aankomende uitdagingen op zich af ziet komen, al geeft het verder geen uitleg om welke uitdagingen het dan zou gaan. De verscherping is daarom niet slecht, want kwaadwillende verzenders kunnen zich nog steeds verschuilen tussen de vele legitieme e-mail die andere grote verzenders versturen.

Nieuwe eisen voor bulkmail

Vanaf februari 2024 worden daarom nieuwe eisen gesteld aan verzenders van bulk e-mail naar Gmail-gebruikers. Meer specifiek gaat het hierbij om verzenders die dagelijks meer dan 5.000 e-mails versturen naar Gmail-adressen. De verscherpte eisen bouwen voort op eerdere maatregelen. Daarbij worden verzenders van grote hoeveelheden e-mail naar Gmail-adressen verplicht een vorm van authenticatie te gevem die controleert dat zij echt de verzender zijn.

Vanaf volgend jaar worden grote verzenders verplicht strengen authenticatie te voeren volgen een set van goed gedocumenteerde best practices van de techgigant. Daarnaast moeten deze verzenders binnenkort hun ontvangers de mogelijkheid bieden om met een enkele klik zich af te melden en moeten deze unsubscribe-verzoeken binnen twee dagen worden verwerkt. Tot slot moeten de verzenders onder een bepaald spampercentage blijven. Dit betekent dat wanneer genoeg Gmail-gebruikers e-mails van de verzender als spam markeren, de verzender helemaal geen toegang meer krijgt tot Gmail-inboxen. Volgens Google is dit een ‘industry first’.

Overleg met andere aanbieders

Verder is Google in overleg met andere aanbieders van (gratis) e-maildiensten om dezelfde standaarden door te voeren. Inmiddels zou Yahoo al akkoord zijn, bericht TechCrunch.

Volgens Google beantwoorden de meeste bulkverzenders al aan de strengere eisen. Daarnaast biedt de techgigant hulp bij het implementeren van de nieuwe verzendeisen voordat deze in 2024 van kracht worden.

Lees ook: Google stopt begin 2024 HTML-weergave Gmail