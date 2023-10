Shutterstock heeft de nieuwe Creative AI-functie aangekondigd. Hiermee ondersteunt de beeldbank het perfectioneren van de meer dan 700 miljoen beschikbare stockafbeeldingen.

De Creative AI-functie maakt gebruik van OpenAI-technologie door synthetische bewerkingsmogelijkheden te integreren. Gebruikers kunnen hiermee niet alleen nieuwe content genereren met behulp van AI, maar ook afbeeldingen bewerken en transformeren in de Shutterstock-bibliotheek.

De capaciteiten van Creative AI

Shutterstock heeft zes kerncomponenten opgenomen in de nieuwe beeldbewerkingsfunctie. Met een Magic Brush kunnen gebruikers over een bepaald gebied gaan waar veranderingen gewenst zijn. De gebruiker kan vervolgens beschrijven wat er op het geselecteerde veld moet gebeuren: iets toevoegen, vervangen of wissen.

Het Variations-onderdeel kan op zijn beurt helpen bij het genereren van alternatieve opties voor een stockafbeelding of een AI-gegenereerde afbeelding. De AI-gegenereerde afbeeldingen komen voort uit de AI Image Generator, die eerder dit jaar in bèta is gelanceerd en een update zal krijgen voor de nieuwste versie van de OpenAI-tool DALL-E. De AI Image Generator kan binnen enkele minuten een afbeelding maken op basis van een beschrijving.

De Creative AI-toevoeging introduceert ook de nieuwe opties Expand Image en Smart Resize. Met Expand Image kunnen gebruikers uitzoomen alsof een cameralens wordt gebruikt. Met Smart Resize is het mogelijk de afmetingen van een afbeelding aan te passen.

De zesde functie heet Shutterstock Background Remover. Zoals de naam al aangeeft, maakt AI het mogelijk om de achtergrond van een afbeelding te verwijderen. Het is ook mogelijk om de achtergrond te vervangen.

Shutterstock geeft aan dat makers van afbeeldingen worden gecompenseerd als de afbeeldingen worden gelicentieerd na bewerking. De Creative AI-functie is nu beschikbaar als bètaversie.

