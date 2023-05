Meta moet Giphy verkopen wegens mededingingsbezwaren. Het bedrijf, dat destijds nog Facebook heette, nam het GIF-platform in 2020 over voor 315 miljoen dollar.

Giphy maakt zijn diensten populair door bedrijven in staat te stellen branded GIF-afbeeldingen te maken, die vervolgens naadloos zijn geïntegreerd in platforms als WhatsApp, Instagram en Messenger.

Aanvankelijk leek de overname een logische zet voor Meta. De wijdverspreide populariteit van Giphy en het potentieel om te synchroniseren met de bestaande diensten van het bedrijf maakten het een aantrekkelijk vooruitzicht. Het duurde echter niet lang voordat zorgen over de concurrentie naar boven kwamen.

De Britse antitrustwaakhond, de Competition and Markets Authority, startte het onderzoek

Een onderzoek van het Britse CMA moest uitwijzen of de overname een “relevante fusiesituatie” opleverde in de zin van de Enterprise Act 2002. Zo ja, dan zou worden nagegaan of de concurrentie op een markt in het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk werd beperkt.

In augustus vorig jaar concludeerde de Competition and Markets Authority dat de overname inderdaad de concurrentie verminderde. In november gaf de toezichthouder dan ook een richtlijn aan Meta, waarin het bedrijf werd opgedragen de overname terug te draaien.

Enter Shutterstock, bekend om zijn aanbod van stockfoto’s, beeldmateriaal en muziek. De overname van Giphy door Shutterstock, die volgens Reuters voor slechts 53 miljoen dollar werd bezegeld, is een lucratieve deal voor het bedrijf. Het wist Giphy te bemachtigen voor maar liefst 262 miljoen dollar korting in vergelijking met de oorspronkelijke aankoop van Meta.

Wat Shutterstock erover te zeggen had

Paul Hennessy, de Chief Executive van Shutterstock, toonde zich enthousiast over de overname. Hij verklaarde: “Door de overname van GIPHY breiden we onze publiekstrekkers uit buiten voornamelijk professionele marketing- en reclametoepassingen en breiden we uit naar ongedwongen gesprekken.”

Hennessy ging verder in op de plannen van het bedrijf om Shutterstocks unieke expertise in content en metadata monetisatie, generatieve AI, studioproductie en creatieve automatisering te benutten. Deze strategische zet is bedoeld om het commerciële potentieel van Shutterstocks enorme GIF-bibliotheek te ontsluiten, terwijl deze geleidelijk wordt uitgerold naar klanten.

De overname wordt naar verwachting in juni afgerond, waarbij Shutterstock in 2023 “minimale inkomsten” uit de overname verwacht.

