Microsoft is nog nooit zoveel waard geweest als nu: 2,69 biljoen dollar. Ondanks de wereldwijde economische onzekerheid en tegenvallende pc-verkopen is de techindustrie onlangs 1,5 biljoen dollar meer waard geworden. De AI-hype lijkt met name te zorgen voor Microsofts groene getallen aan de Nasdaq.

Het zal weinigen zijn ontgaan dat Microsoft dit jaar zeer actief is geweest op AI-gebied. Onder de noemer Copilot introduceerde de techgigant talloze generatieve AI-toepassingen, aangedreven door de felbegeerde technologie van ChatGPT-maker OpenAI.

Vanwaar de opleving?

Tegenover Bloomberg weet Jonathan Cofsky, portfolio-manager bij Janus Henderson Investors, de opleving van Microsoft in het bijzonder te duiden. “Het heeft een weerbaar verdienmodel, het voert zaken extreem goed uit, is een duidelijke winnaar op het gebied an AI en heeft over het algemeen financiële rugwind en minder risico’s dan andere bedrijven.”

Het kan verkeren. Lang was Microsoft de achtervolger in de AI-race tegen concurrent Google. Nu heeft het als eerste een besturingssyteem uitgerust met centrale AI-functionaliteit en zal met nieuwe technologie van OpenAI onverminderd blijven innoveren. Windows 10 zou binnenkort eveneens een Copilot-upgrade kunnen verwachten.

De cloud helpt ook (maar wederom met AI)

Een terugkeer in de groei van Microsofts clouddiensten zorgde ook voor de nieuwe recordhoogte van de marktwaarde. Azure loopt in op cloudleider AWS, dat juist te kampen heeft met een relatieve stagnatie.

De groei van Azure is te verklaren uit de selectie van OpenAI-producten die gebruikers van de clouddiensten van Microsoft kunnen afnemen. Inmiddels zijn er op dat gebied 18.000 klanten, een forse toename ten opzichte van het vorige kwartaal: destijds waren er ‘slechts’ 11.000 klanten.

