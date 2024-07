Microsoft verdient nog steeds miljarden, Wall Street is minder onder de indruk

Het geld blijft bij Microsoft met bakken binnenstromen, ondanks dat de resultaten wat betreft AI (en de daarbij horende cloudvereisten) enigszins achterblijven bij de hooggespannen verwachtingen. Het afgelopen kwartaal noteerde het bedrijf een nettowinst van 22 miljard dollar (20,3 miljard euro), op een omzet van 64,7 miljard dollar (59,7 miljard euro). Dat is 10 procent meer winst en 15 meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar.

Voor het volledige afgelopen jaar wist het bedrijf ruim 245 miljard dollar aan omzet te genereren, ofwel ruim 226 miljard euro. Dat resulteerde in een nettowinst van 88 miljard dollar, een goede 81 miljard euro. Dat is een stijging van respectievelijk 16 en 22 procent. Deze groei is iets minder fors ten opzichte van het jaar daarvoor.

Ondanks deze mooie cijfers dook de waarde van het aandeel-Microsoft na de presentatie van de kwartaalcijfers naar beneden, mede omdat de Intelligent Cloud-afdeling van het bedrijf de verwachtingen van analisten niet had waargemaakt.

Hier zijn clouddiensten zoals Azure te vinden –de plekken waar AI-workloads draaien. Ondanks dat ook hier sprake was van omzetgroei tot 28,5 miljard dollar, waarbij werkpaard Azure alleen al goed was voor een eigen 29 procent omzetstijging, waren beursbonzen niet onder de indruk.

In navolging van de daling van Microsoft’s aandelen, aanvankelijk met 7 procent, volgden andere techbedrijven in hun kielzog: zo zagen ook Amazon en Nvidia hun beurswaarde zakken. Dat duidt mogelijk op een periode van afkoeling nadat eerder de verwachtingen rond AI steeds hoger opliepen.

Groei dankzij Copilot-functionaliteiten

Er is Microsoft veel te doen om Copilot, dat hét AI-gezicht is van het bedrijf naar de buitenwereld toe, zowel voor consumenten als developers. Daarom besteedde CEO Satya Nadella tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers dan ook ruime aandacht aan het feit dat de Copilot-functionaliteit voor dit codeplatform er 77.000 gebruikers heeft bijgekregen sinds het twee jaar geleden als feature werd toegevoegd.

Daarmee levert Github Copilot het meeste geld op voor Microsoft van alle features en functionaliteiten van dit platform. Het bedrijf kocht Github in 2018. De jaarlijkse omzetprognose voor het platform is inmiddels 2 miljard dollar, waarbij de (betaalde) Copilot-functionaliteit zeker 40 procent zou bijdragen aan de omzetgroei.

Meer Copilot, meer omzet?

Ook de 365-suite was goed voor omzetgroei, zo’n 13 procent. Net als bij Github wees Microsoft er ook hier nadrukkelijk op dat de groei voor een groot deel is te danken aan de toevoeging van Copilot-functionaliteiten. Het bedrijf wist hiervoor grote klanten als Disney, accountantsreus EY en IBM-spinoff Kyndryl te strikken.

Copilot Studio, waarmee klanten custom-AI’s kunnen bouwen, zag eveneens groei. Het percentage (70 procent) dat Microsoft deze keer uit de hoge hoed toverde, was een quarter-over-quarter cijfer, dus groei ten opzichte van het afgelopen kwartaal in plaats van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat Copilot Studio pas sinds eind vorig jaar bestaat, maar dit gegoochel met verschillende periodes maakt het lastig om zinvolle vergelijkingen te maken. Microsoft deelde verder niets over de winstgevendheid van de Copilot-producten.

Groei bij andere afdelingen, behalve één

Het bedrijf noteerde eveneens omzetgroei voor zijn Productivity and Business Processes divisie: 20,3 miljard dollar, een groei van 11 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de More Personal Computing division zag groei, 15,9 miljard dollar ofwel 14 procent groei. Wat games betreft, zag de Xbox-afdeling de omzet stijgen met 61 procent, wel dit betreft voornamelijk gekochte omzet door het overname van Activision Blizzard in oktober 2023.

Bij de afdeling Devices dáálde de omzet juist. Verkoopcijfers voor de nieuwste Surface-producten, de Laptop 7 en Pro 11, zijn nog niet meegenomen in de huidige cijfers. Deze nieuwste Surface-devices moeten het -hoe kan het ook anders- hebben van hun Copilot+-functionaliteit.

Ontslagrondes

De winsten van Microsoft staan in schril contrast met de ontslagrondes die het bedrijf het afgelopen jaar doorvoerde, onder andere bij de Azure-divisie. Begin juli, aan het begin van Microsoft’s nieuwe fiscale jaar, zette het ook al medewerkers op straat.

Eerder stuurde het al duizenden medewerkers naar huis van de Mixed Reality-divisie en verschillende game development-afdelingen. Website Geekwire meldde echter dat de medewerkers die een ‘pink slip’ wisten te vermijden, juist een extra zakcentje tegemoet kunnen zien, bovenop hun gebruikelijke bonussen.

