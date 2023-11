Apple implementeert binnenkort toch de zogenoemde RCS-standaard in zijn iPhones. Dit moet het versturen van tekstberichten via iMessage tussen iPhones en toestellen op basis van andere platforms, zoals Android, beter en makkelijker maken.

Apple is van plan de Rich Communications Standard Universal Profile (RCS) uiteindelijk toch in iMessage te implementeren. Deze technologie van mobiele belangenorganisatie GSMA is een opvolger van SMS en MMS voor het versturen van tekstberichten tussen mobiele telefoons met verschillende besturingssystemen.

Apple heeft zich lang verzet tegen de adoptie van RCS. Vooral om zijn eigen tekstberichtenfunctionaliteit iMessage te beschermen en populair te maken bij iOS-gebruikers.

Meer mogelijkheden met RCS

De implementatie van RCS op iPhones vindt waarschijnlijk plaats in iOS 18. Het moet iPhone-gebruikers veel voordelen en functionaliteit geven bij het versturen van tekstberichten. Zo kunnen zij hiermee ook via wifi tekstberichten sturen aan bijvoorbeeld Android-gebruikers, in plaats van alleen via mobiele netwerken.

Ook laat de RCS-technologie het toe grotere afbeeldingen en video’s te versturen en maakt het deelnemen aan groepschats mogelijk.

Druk van toezichthouders

De reden waarom Apple nu met de implementatie van RCS overstag gaat, komt mogelijk omdat de techgigant steeds meer onder druk staat van toezichthouders. Deze houden de proprietary software van de techgigant tegen het licht en bekijken of er meer alternatieven nodig zijn voor eindgebruikers.

