De MyBit Group heeft zichzelf onlangs weer flink uitgebreid. De groep van maatwerksoftwarebedrijven heeft hiervoor TSA Group uit Delft en Peercode uit Geldermalsen onlangs overgenomen.

De overnames passen in de strategie van de specialist in maatwerksoftware voor het aanbieden van een breed pallet aan technische specialismes.

“Het ontwikkelen en beheren van state-of-the art bedrijfskritische applicaties, robuuste ontwikkelkwaliteit, passie voor technologie, waarden en standaarden van zowel TSA Group Delft als Peercode passen naadloos bij het DNA van de MyBit Group”, zegt CEO Marcel Flipse van de MyBit Group in een commentaar.

MyBit Group en TSA Group.

TSA Group en Peercode

Met de overname van de TSA Group krijgt de MyBit Group de beschikking over de kennis en kunde van een niche Delphi software development-specialist in handen. De overname van Peercode geeft de maatwerksoftwaregroep meer kennis van de domeinen Zorg en Lifestyle.

MyBit Group en Peercode.

Expansiestrategie MyBit Group

De expansie van de MyBit Group vindt al enkele jaren plaats en past binnen de eigen ‘buy-and-build-strategie’ die de maatwerksoftwaregroep samen met investeerder Vortex Capital Partners heeft uitgestippeld.

Begin dit jaar werd app-bouwer Egeniq overgenomen en in juni het Amsterdamse Poort80. In oktober 2023 werd Ibuildings met vestigingen in Vlissingen en Brussel aan de MyBit Group toegevoegd.

Lees ook: Chinese Nexperia mag Delftse chipmaker Nowi overnemen, ondanks ophef