Er zijn geen bezwaren voor de overname van de Nederlandse chipspecialist Nowi Energy uit Delft door het Chinese Nexperia. Dit maakte demissionair minister van EZK Micky Adriaansens onlangs bekend in een Kamerbrief.

Rond de overname van de start-up Nowi Energy door Nexperia was al sinds eind vorig jaar ophef. Het bedrijf uit Delft, dat energie-efficiënte chips ontwikkelt, werd in november 2022 door Nexperia, met een hoofdkantoor in Nijmegen, overgenomen. Nexperia is een dochter van het Chinese Wingtech, dat deels eigendom is van de Chinese staat.

De overname leidde tot onrust omdat de technologie van Nowi Energy mogelijk kan worden ingezet voor Chinese defensiedoeleinden. Het bedrijf werd daarom aan een onderzoek onderworpen. Dit past in het kader van de dit jaar in werking getreden Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames, die een terugwerkende kracht heeft tot september 2022.

Geen gronden in wet

In haar recente Kamerbrief geeft de demissionair minister van EZK nu aan dat de wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames onvoldoende grond biedt voor nader onderzoek naar deze specifieke overname. De overheid kan dus niet onderzoeken of dit een gevaar voor de nationale veiligheid oplevert.

Meer concreet geeft de demissionair minister aan dat de terugwerkende kracht van de toetsing van de wet zich voor de techsector beperkt tot bedrijven die zogenoemde ‘dual-use’ technologie en/of militaire goederen ontwikkelen. De producten van Nowi vallen niet in deze categorie, waardoor de overname niet onder de reikwijdte van de terugwerkende kracht in de wet valt.

China tevreden houden

Volgens een opmerking in De Telegraaf kan de beslissing van EZK ook worden gezien als een stap om nog steeds zaken te kunnen blijven doen met China. Dit ondanks de exportrestricties die Nederland, op verzoek van de VS, oplegt voor de export van hoogwaardige chiptechnologie, zoals de chipproductiemachines van ASML.

