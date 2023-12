Per 1 januari kunnen burgers alleen bij ‘Mijn toeslagen’ met de DigiD-app of met een sms-controle. Hoewel dat de veiligheid van de diensten ten goede komt, helpt het de 4,5 miljoen Nederlanders met onvoldoende digitale vaardigheden niet.

Het zal per 1 januari 2024 niet meer mogelijk zijn om enkel een gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op Mijn toeslagen. Gebruikers zonder mobiele telefoon zouden volgens de berichtgeving alsnog met een sms-controle toegang kunnen krijgen. Via een DigiD-machtiging is het mogelijk om het aan anderen over te laten.

De stap is niet nieuw. De Belastingdienst maakte een bevestiging per app of sms-controle al in oktober 2022 verplicht voor het inloggen bij ‘Mijn Belastingdienst.’

Alternatieven als een aparte MFA-app of hardware tokens zouden ook een mogelijkheid zijn, maar in principe is Mijn toeslagen met deze wijziging veiliger. Echter zullen sommige gebruikers hier last van ondervinden, terwijl miljoenen Nederlanders al moeite hebben om digitaal vaardig te zijn.

Groot toegankelijkheidsprobleem

Eind vorig jaar publiceerde de Rijksoverheid een onderzoek dat liet zien hoe groot dit probleem is. Ongeveer 1 miljoen mensen hebben geen computer, internet of tv, waardoor ze in feite afhankelijk zijn van de post, fysieke locaties of andere mensen om hun overheidszaken te regelen.

Cruciaal is dat de onderzoekers van het Leids OnderzoeksKollectief 4,5 miljoen Nederlanders als niet digitaal vaardig categoriseerde. Dat is grofweg een kwart van de bevolking.

De aanpassing aan Mijn toeslagen verstevigt dus weliswaar de online veiligheid van burgers, maar maakt het voor vele anderen alleen maar moeilijker te doorgronden. Lang niet alle huistelefoons kunnen een sms’je ontvangen en lang niet alle gebruikers kunnen hiermee overweg. Aangezien de overheid geen offline optie aanbiedt, blijft het probleem van toegankelijkheid voor burgers levensgroot. Daar zal een update aan de inlogmethodes weinig aan veranderen.

