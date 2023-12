Amazon start eind januari met advertenties op zijn streamingplatform Prime Video in een aantal regio’s. Aanvankelijk zal dit nog niet in Nederland en België gelden.

Klanten van de videostreamingdienst in de VS, Canada, Duitsland en het VK krijgen vanaf 29 januari 2024 advertenties te zien. Later in 2024 worden de advertenties ook in Frankrijk, Italië, Spanje, Mexico en Australië geïntroduceerd. Het is nog niet bekend of en wanneer de advertenties naar Prime Video-abonnees in België en Nederland komen.

Het gaat om advertenties in de aangeboden streaming content, maar niet in gekochte of gehuurde films en series. Volgens de techgigant is het noodzakelijk om advertenties in de streaming content toe te passen om meer te kunnen investeren en dit op langere termijn vol te houden. Amazon benadrukt dat het aantal advertenties dat wordt getoond aanzienlijk lager zal zijn dan bij reguliere televisie of andere streamingdiensten.

Advertentievrij premium-abonnement

Klanten van Amazon Prime Video in de betrokken landen zijn al enige tijd op de hoogte gebracht van de komst van advertenties via e-mails. Ze kunnen wel advertentievrij blijven kijken door het premiumabonnement Prime Video Ad Free te nemen. Deze optie kost 3 euro of 3 dollar meer dan een standaardabonnement.

Met het doorvoeren van advertenties wil Amazon mogelijk zijn video streamingdienst meer omzet laten maken. Ook is het voor de retail- en techgigant interessant om extra te verdienen aan advertenties.

Amazon Prime Video is niet de enige streamingdienst die met behulp van advertenties de inkomsten probeert te verhogen. Ook Netflix is de laatste tijd flink bezig de inkomsten te verhogen, onder andere door een crackdown op het delen van accounts en een goedkoop abonnement waarbij tijdens het streamen advertenties worden getoond.

