OpenAI verwacht in 2023 een omzet van 1,6 miljard dollar (1,45 miljard euro) te behalen, wat meer is dan oorspronkelijk voorspeld.

Dat meldt The Information op basis van bronnen. Aan het begin van 2023 stelde de AI-ontwikkelaar zich een maximale omzet van 200 miljoen dollar voor, maar eind december bleek dit bedrag aanzienlijk te zijn overschreden.

In oktober van het voorgaande jaar werd de verwachte jaaromzet voor 2023 geschat op 1,3 miljard dollar. In augustus werd de grens van 1 miljard dollar aan omzet bereikt. Opmerkelijk is dat de gebeurtenissen rondom het bedrijf in november van dat jaar, met veel gedoe rondom de CEO en personeel, weinig invloed lijken te hebben op de jaaromzet.

Populariteit ChatGPT

Volgens The Information is de omzet van OpenAI aanzienlijk gestegen sinds de introductie van de betaalde dienst ChatGPT Plus in februari 2023. Hierdoor steeg het gebruik van ChatGPT meer dan het bedrijf aanvankelijk had verwacht.

OpenAI verdiende aanvankelijk vooral geld door zijn AI-modellen via een API aan ontwikkelaars te leveren.

Vergroten marktwaarde

Naast het behalen van hogere omzet in 2023, werkt OpenAI ook aan het vergroten van zijn marktwaarde. Momenteel zou het bedrijf bezig zijn met het afronden van een nieuwe investeringsronde, bedoeld om de marktwaarde van het bedrijf tot minstens 100 miljard dollar te brengen.

In de afgelopen maanden heeft er al een investeringsronde plaatsgevonden, waarbij de waarde van de AI-ontwikkelaar tot een totaal van 86 miljard dollar moest stijgen.

Resultaten voor 2024

Voor de toekomst voorspelt The Information dat de omzet van OpenAI blijft groeien. Ze verwachten dat de omzet in 2024 zelfs zou kunnen verviervoudigen tot een totaal van maar liefst 5 miljard dollar.

In 2024 zou OpenAI mogelijk ook een nieuw AI-model, GPT-5, kunnen introduceren dat krachtiger is dan het huidige GPT-4-model. Wanneer deze laatste versie zal worden uitgebracht en de mogelijke eigenschappen ervan zijn op dit moment nog niet bekend.

