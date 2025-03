Nieuwe kapitaalinjectie brengt waardering OpenAI op 300 miljard

OpenAI staat op het punt een nieuwe financieringsronde van 40 miljard dollar af te ronden, geleid door SoftBank. Volgens een bericht van Bloomberg zou het bedrijf hiermee worden gewaardeerd op 300 miljard dollar.

Ook andere investeringsfondsen zoals Magnetar Capital, Coatue Management, Founders Fund en Altimeter Capital Management overwegen deel te nemen. Magnetar investeert mogelijk 1 miljard dollar.

SoftBank legt waarschijnlijk in eerste instantie 7,5 miljard dollar in, gevolgd door 2,5 miljard dollar van een investeerderssyndicaat. Later dit jaar verwacht men een tweede fase. Daarbij zou SoftBank nog eens 22,5 miljard dollar investeren, met nog eens 7,5 miljard via een syndicaat.

Eind januari meldde Techzine al dat SoftBank volgens bronnen in gesprek was om tot $25 miljard te investeren in ChatGPT-eigenaar OpenAI.

De investering past binnen de bredere strategie van OpenAI om zijn positie in de AI-sector verder te versterken. Eerder haalde het bedrijf in oktober 2024 al 6,6 miljard dollar op bij een waardering van 157 miljard dollar, in een ronde geleid door Thrive Capital. SoftBank investeerde toen al bij een post-money waardering van 260 miljard dollar.

OpenAI verdrievoudigt omzet

OpenAI verwacht zijn omzet in 2025 bijna te verdrievoudigen tot 12,7 miljard dollar. Deze groei is mogelijk door de voortdurende technologische ontwikkelingen binnen het bedrijf. Zo breidde het bedrijf ChatGPT onlangs uit met native beeldgeneratie. De functie is beschikbaar voor Plus-, Pro- en Team-abonnees, en voor gratis gebruikers met toegang tot GPT-4o. Binnenkort krijgen ook alle andere gebruikers toegang tot deze functie.

Daarnaast ondergaat OpenAI veranderingen in het leiderschap. Volgens Bloomberg zal Sam Altman zich meer gaan richten op onderzoek en productontwikkeling. Dit terwijl Brad Lightcap de rol van operationeel directeur op zich neemt. Deze wijzigingen worden doorgevoerd om beter te kunnen concurreren met bedrijven zoals Anthropic, Perplexity, Google en Microsoft.

Een deel van de nieuwe financiering zal ook worden gebruikt voor Stargate, een bedrijf dat is opgericht in samenwerking met Oracle en wordt ondersteund door president Donald Trump.