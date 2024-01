Microsoft voegt een aantal nieuwe functies toe aan Teams. Onder andere wordt Intelligent Recap beschikbaar voor Copilot-gebruikers, waarmee samenvattingen van vergaderingen worden geoptimaliseerd, evenals een verbeterde manier om contactinformatie te delen.

Allereerst wordt deze maand de functie Intelligent Recap geïntroduceerd voor Desktop- en Mac-gebruikers van Teams. Deze functie, oorspronkelijk aangekondigd in mei 2023 voor Teams Premium-gebruikers, is specifiek ontworpen voor gebruikers die ook de AI-assistent Copilot gebruiken.

Kenmerken Intelligent Recap

Met behulp van de nieuwe functie kunnen gebruikers een door AI samengestelde samenvatting krijgen van vergaderingen die ze hebben gemist of opnieuw willen lezen. Meer specifiek biedt deze functionaliteit gepersonaliseerde markeringen om door de opnames te navigeren op basis van het moment waarop de gebruikers aan de vergadering deelnamen of deze verlieten.

Met de functie is het ook mogelijk om opnames te doorzoeken op spreker, hoofdstukken of onderwerpen, toegang te krijgen tot door AI gegenereerde vergadernotities, aanbevolen taken te bekijken of naar namen in het transcript te springen.

De tweede functie die deze maand wordt geïntroduceerd voor desktop- en Mac-gebruikers van Teams, is een eenvoudigere manier om contactinformatie te delen. Gebruikers kunnen nu deze informatie delen met personen die (nog) niet aanwezig zijn in een gesprek. Op deze manier kunnen deze personen op een meer vertrouwelijke manier kennismaken met andere deelnemers.

Vanzelfsprekend worden er gedurende heel 2024 nog meer nieuwe functies voor Teams verwacht.

