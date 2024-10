ElevenLabs, maker van AI-stemmen, wekt alom interesse bij investeerders

ElevenLabs, een specialist op het gebied van AI-tools voor audio, staat flink in de belangstelling van durfinvesteerders. Deze nieuwe investeringsronde kan de waarde van de AI-specialist naar een bedrag van 3 miljard dollar brengen.

Voor deze nieuwe derde ronde krijgt ElevenLabs veel aandacht van potentiële investeerders, geven bronnen tegenover TechCruch aan. Hoewel niet iedere bron van plan is om aan deze investeringsronde mee te doen, verwachten zij wel dat deze de komende weken de marktwaarde van het bedrijf naar ongeveer 3 miljard dollar brengt.

De bronnen bevestigen dat de jaarlijkse terugkerende omzet van de startup is gegroeid van 25 miljoen dollar aan het eind van 2023 tot ongeveer 80 miljoen dollar in de afgelopen maanden. Dit zou het bedrijf tot één van de snelst groeiende startups maken die echte AI-apps ontwikkelen.

De nieuwe ronde zou de opbrengst van de eerdere Series B-ronde van januari dit jaar zelfs verdriedubbelen.

AI-audio startup

ElevenLabs houdt zich bezig met het ontwikkelen van op AI gebaseerde toepassingen voor audio. Dit om content overal beschikbaar te kunnen maken, in iedere taal en met iedere stem.

Hiervoor ontwikkelt het AI-audiomodellen die, op een veilige en verantwoordelijke manier, realistische, afwisselende en context-aware spraak, stemmen en geluidseffecten genereren. Die feature is beschikbaar in 32 verschillende talen. De modellen worden door het team van ElevenLabs aangepast aan de specifieke wensen van dagelijkse gebruikers, prosumers en bedrijven.

Voorbeelden van toepassingen waarbij de modellen van de AI-startup spraak, stemmen en geluidseffecten genereren, zijn onder meer voor het voorlezen van audioboeken en nieuwsberichten, het gebruik van stemmen van videogamekarakters, hulp bij de voorbereidende productie voor films, het lokaal maken van media in entertainmenttoepassingen, dynamische audio content voor social media en advertenties en het trainen van medisch personeel.

Ook kan de technologie worden gebruikt om mensen die door medische redenen hun stem hebben verloren te helpen of mensen meer toegangsmogelijkheden te geven voor hun dagelijkse behoeftes.

Kleine kanttekeningen

Hoewel investeerders nu flinke interesse in het bedrijf plaatsen, geven de bronnen ook enkele kanttekeningen. De ronde is gebaseerd op de jaarlijkse terugkerende omzet en die breidt zich uit, maar is nog altijd minder dan die van de meer op de zakelijke markt geconcentreerde concurrenten Hebbia en Glean.

Dit komt doordat de technologie van ElevenLabs nog vooral door consumenten wordt gebruikt voor commentaar en persoonlijke video dubbing. De omzet uit consumenten wordt echter nog steeds meer wispelturig geacht dan de omzet die van grootzakelijke klanten afkomstig is. Dit maakt de jaarlijkse terugkerende omzetverwachting dus lager.

ElevenLabs heeft niet gereageerd op de geruchten.

