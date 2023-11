PagerDuty ondertekende de formulieren om Jeli over te nemen. Het bedrijf dat zich specialiseert in incidentbeheer integreert daarmee in de PagerDuty Operations Cloud.

Het Amerikaanse PagerDuty neemt de start-up Jeli.io over. Beide bedrijven handelen in incidentbeheer, waardoor de oplossingen van Jeli zich onmiddellijk nuttig kunnen maken voor de gebruikers van het SaaS-incidentresponsplatform van PagerDuty. Volgens de aankondiging staat de integratie in de PagerDuty Operations Cloud dan ook op de planning.

Een interessant product van Jeli is een geautomatiseerde bot die beschikbaar is voor het communicatieplatform Slack. De bot dient om incidenten eenvoudiger af te handelen. Via een paar voorgeprogrammeerde vragen ontdekt de bot wat er mis is gegaan en biedt het inzicht in mogelijke oplossingen en leermogelijkheden voor de toekomst. Bovendien koppelt de bot de indiener van het incident automatisch aan de juiste persoon om het incident mee af te handelen.

Voor het nu en de toekomst

Volgens de incidentbeheerder is de overname van Jeli verder interessant voor bedrijven die niet alleen een acute oplossing zoeken bij een incident, maar ook willen optimaliseren. “Het biedt op analyses gebaseerde inzichten die een gedetailleerder inzicht in incidentpatronen mogelijk maken, waardoor een efficiënte herallocatie van middelen en een effectievere projectplanning mogelijk wordt.”

Er zijn geen financiële details bekend over de overname.

