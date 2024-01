ServiceNow heeft tijdens zijn Sales Kickoff-event een nieuw partnerprogramma onthuld. Hiermee kunnen partners aantonen welk specialisme in ServiceNow ze bezitten: ‘Service Operations’, ‘Serve the Customer’ en/of ‘Power the Employee’.

Bedrijven die ServiceNow-dienstverleners benaderen, zien door het nieuwe programma met welke partij ze mogelijk samenwerken. De bedrijven kunnen zien waarin de ServiceNow-partner uitblinkt. “Elke Specialization voldoet aan een dringende klantbehoefte”, legt ServiceNow uit.

De Specializations kunnen behaald worden op twee prestatieniveaus, waaruit ook blijkt hoe gekwalificeerd een partner is. ServiceNow biedt partners de mogelijkheid om wereldwijd Specializations te behalen, maar ook lokale spelers kunnen deelnemen aan het nieuwe programma om een kwalificatie te behalen.

Voordelen voor partner

Wanneer een partner deelneemt aan het nieuwe programma, ontvangt deze een badge die de kwalificatie aantoont. Dit zou ook meer zichtbaarheid moeten creëren in de ServiceNow Partner Finder, waar potentiële klanten naar experts kunnen zoeken die aan hun behoeften moeten voldoen.

ServiceNow wil het nieuwe programma nog wat verder interessant maken voor partners door hen uit te nodigen voor de Partner Advisory Council. Dit biedt ze de mogelijkheid om hun behoeften en advies bespreekbaar te maken binnen het bredere ServiceNow-ecosysteem. Ook hebben gekwalificeerde partners toegang tot co-marketing programma’s van ServiceNow en het Partner Development Fund.

