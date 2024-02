Outlook for Microsoft 365 heeft een nieuw synchronisatieprobleem. Deze keer betreft het de verbinding van de Outlook for Microsoft 365-client met e-mailservers via Exchange ActiveSync na een versie-update in januari van dit jaar.

Volgens Microsoft kunnen gebruikers van Outlook for Microsoft 365 mogelijk problemen ondervinden met de synchronisatie van hun clients met e-mailservers via Exchange ActiveSync (EAS). EAS is een protocol dat HTTP en XML gebruikt voor toegang tot e-mail, de kalender, contacten en taken binnen Outlook for Microsoft 365.

Het EAS-protocol is standaard ingeschakeld voor nieuwe e-mailboxen van gebruikers. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, kunnen zij hun mailboxen niet meer synchroniseren met mobiele apparaten.

Na de uitgerolde versie Version 2401 Build 17231.20182 in januari, zoals de techgigant aangeeft, is Outlook gestopt met het verbinden met e-mailservers via het EAS-protocol.

Alleen het EAS-protocol is getroffen door de update. Andere verbindingsprotocollen werken normaal, volgens Microsoft.

Oplossing

De techgigant is momenteel bezig met het achterhalen van de oorzaak van dit probleem, het oplossen ervan en het ontwikkelen van een oplossing. Microsoft biedt getroffen klanten een tijdelijke oplossing om hun niet-synchroniserende Outlook-desktopclients weer aan de praat te krijgen.

Deze tijdelijke oplossing is complex en vereist dat gebruikers hun Microsoft 365 Office click-to-run-installaties omleiden naar een niet-getroffen Office-build. Of overschakelen naar een Office Channel dat dit synchronisatieprobleem niet heeft.

