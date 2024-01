Eindgebruikers met een Outlook.com-account kunnen sinds enkele dagen niet meer verbinden met e-mailclients. Microsoft is een onderzoek gestart naar de gebeurtenissen.

Sinds vorige week klagen gebruikers dat hun Outlook.com-accounts niet meer verbinden met e-mailclients van Microsoft zelf en andere aanbieders. Gebruikers met deze accounts kunnen daardoor geen e-mails meer ontvangen en verzenden.

Inlogproblemen

Meer specifiek gaat het om problemen in de e-mailclients Outlook 2013, Outlook 20216, Outlook for Microsoft 365, Thunderbird en mobiele e-mail apps. Deze zijn niet meer in staat te verbinden via POP, IMAP en Exchange.

Het probleem doet zich voor wanneer gebruikers op hun account proberen in te loggen. Inloggen met een App-password zorgt voor een verbinding, maar die gaat dan weer terug naar een niet-verbonden status. In een pop-up wordt daarna gevraagd om het wachtwoord in te voeren en krijgt de gebruiker een ‘Remember my credentials’-optie. Wanneer de gebruikers het juiste wachtwoord invoeren, verschijnt de pop-up opnieuw wanneer de client of app probeert te verbinden.

Microsoft werkt aan oplossing

Microsoft is op de hoogte van het probleem en werkt aan een oplossing. Details hierover zijn nog niet bekend, maar worden gecommuniceerd als die beschikbaar komt.

In de tussentijd raadt de techgigant gebruikers aan de webversie van Outlook.com te gebruiken voor het lezen en versturen van hun e-mail van Outlook.com-accounts.

Vaker problemen met Outlook.com-accounts

Het huidige probleem is niet het eerste probleem met de e-maildienst waarmee de techgigant onlangs te maken kreeg. In december 2023 loste Microsoft een probleem op dat ervoor zorgde dat Outlook-desktopclients crashten wanneer zij e-mails verstuurden van Outlook.com-accounts in de versie 2311 Build 17029.20068. Gebruikers moesten hiervoor uiteindelijk de versie van hun client updaten.

In juli vorig jaar loste de techgigant een configuratieprobleem op dat 401-erros triggerde en e-mailzoekacties kapot maakte voor Outlook.com-gebruikers.

Lees ook: Outlook zal centraal punt vormen voor Microsoft 365-apps: update over redesign