Apple zoekt een manier om toch te kunnen verdienen aan apps die binnen de EU via sideloading van buiten de App Store worden geïnstalleerd. Hiermee wil de techgigant een antwoord geven op de Digital Markets Act (DMA).

Volgens de Wall Street Journal (WSJ) onderzoekt Apple op dit moment hoe het alleen in de EU toch geld kan verdienen aan en controle kan houden over apps die buiten de App Store om kunnen worden gedownload.

Het bedrijf zoek hiermee naar een antwoord op de Digital Markets Act. Via de DMA wil de EU de macht van vooral Amerikaanse big techbedrijven op de Europese markt aanpakken en meer concurrentie bewerkstelligen. De wet is al in 2022 in werking gesteld, maar de deadline om eraan te voldoen vindt in maart plaats.

Onder meer Apple was een van de bedrijven waarvoor de betreffende wetgeving in het leven is geroepen. De EU wil ervoor zorgen dat consumenten meer keuze hebben dan waar Apple zeggenschap over heeft. Tot nu toe kunnen alleen App Store-apps geïnstalleerd worden op iPhones, iPads en de Apple Watch.

Apple verdedigt het gebruik van zijn gesloten ecosysteem altijd door te wijzen op het garanderen van app-veiligheid. Tegenstanders klaagden juist over concurrentievervalsing, hoge commissies en het belemmeren van concurrentie met de eigen apps van de techgigant.

Plannen van Apple

Volgens WSJ is Apple nu al meer dan een jaar bezig om een uitweg te vinden voor sideloading-apps. Meer specifiek zou het hierbij gaan voor het creëren van de mogelijkheid dat Apple iedere app die van derde partijen is te downloaden, kan onderzoeken. Daarnaast zou de techgigant ook het innen van een commissie van plan zijn bij ontwikkelaars die downloads buiten de App Store mogelijk maken. Hoe hoog deze commissie is, is niet bekend, stellen bronnen.

De plannen van Apple zijn een nieuwe stap in het wet- en regelgevingsgevecht dat de techgigant met de EU voert. Vanaf het concept van de DMA was Apple fel gekant tegen de maatregelen die vanuit de EU worden opgelegd.

Ontwikkelaars bezig met voorbereidingen

Inmiddels zijn verschillende app-ontwikkelaars al bezig met de voorbereidingen om hun apps voor iOS in de EU buiten de App Store om aan te bieden. Zo zou Spotify straks de iOS-app voor zijn platform vanaf de eigen website gaan aanbieden.

Meta zou de mogelijkheid ontwikkelen om zijn apps direct via Facebook-ads te downloaden. Ook Microsoft zou een eigen third-party app store voor games overwegen.

