Het nieuwe bedrijfsonderdeel richt zich op alles wat te maken heeft met artificial intelligence in zakelijke omgevingen.

Om de inspanningen op de Business AI-afdeling te ondersteunen, creëert SAP ook de nieuwe topfunctie Chief Artificial Intelligence Officer. De CAIO, ingevuld door Dr. Philipp Herzig, zal leiding geven aan het bedrijfsonderdeel. Herzig heeft de afgelopen jaren verschillende functies op het gebied van software vervuld en is inmiddels een bekend gezicht binnen de SAP-community.

“SAP’s toenemende focus op business AI luidt een nieuw tijdperk in van zakelijke innovatie”, reageert Herzig. “Samen met ons team, klanten en partners willen we baanbrekende, betrouwbare en verantwoorde Business AI ontwikkelen die de manier waarop we zaken doen fundamenteel verandert.”

Strategisch groeigebied

Het Business AI-onderdeel zal zich bezighouden met productontwikkeling, onderzoek en implementatie. Er zal nauw samengewerkt worden met de verschillende bedrijfsonderdelen en regionale teams binnen SAP, om AI verder te integreren in alle onderdelen van het productportfolio. SAP hoopt dat de oprichting van Business AI ervoor zorgt dat bedrijven sneller profiteren van AI-oplossingen.

SAP heeft artificial intelligence aangemerkt als een van de belangrijkste strategische groeigebieden. CEO Christian Klein gaf in januari nog aan dat de ERP-leverancier de komende twee jaar meer dan een miljard zal investeren in AI. De inspanningen op het gebied van AI hebben recent geleid tot de integratie van de generatieve AI-copiloot Joule in SAP-software, die onder meer kan helpen bij het schrijven van code.

