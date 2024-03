Microsoft heeft Windows 11 Enterprise-versie van extra features voorzien. Belangrijke verbeteringen omvatten onder andere de komst van Windows Autopatch en nieuwe features voor Windows 365 Cloud PC.

Met Windows Autopatch kunnen Windows 11 Enterprise-gebruikers onder andere Update rings voor Windows 10 importeren, in preview klantgebaseerde service-uitkomsten inzien en wordt de dataverversingssnelheid en de nauwkeurigheid van rapporteren verbeterd.

Daarnaast worden Windows Autopatch en Windows Update for Business samengevoegd in een enkele dienst. Hiermee kunnen bedrijven niet alleen hun Windows 11 Enterprise-systemen van updates voorzien, maar tevens hun Microsoft 365 applicaties, Teams en Edge beheren met één dienst.

Een andere belangrijke update is de door Microsoft beheerde Cloud PC-omgevingen binnen Windows 365 Cloud PC. Een belangrijke nieuwe feature is de nieuwe Windows 365 Boot-modus. Hiermee kunnen gebruikers nu ook via passwordless-authenticatie op hun Cloud PC-account inloggen, met behulp van een Microsoft Intune-integratie.

Ook kunnen gebruikers nu de instellingen op lokale pc’s via Windows 365 Boot beheren.

Beter schakelen

Daarnaast is het schakelen tussen een Windows 365 Cloud PC-omgeving en een lokale pc verbeterd. In Windows 365 Switch, dat via Windows 11 Task View gebruikers laat inloggen en verbinden met hun Cloud PC, kunnen gebruikers zich makkelijker afmelden bij hun Cloud PC en weer hun lokale pc-omgeving gebruiken.

Verder geven nieuwe desktopindicators aan of gebruikers zich nu in hun Cloud PC-omgeving bevinden of op hun lokale pc.

De updates voor Windows 11 Enterprise en Windows 365 Cloud PC worden nu uitgerold.

