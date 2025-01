Atlassian 20% in de lift na topprestaties in kwartaal

Atlassian heeft wederom een sterk kwartaal achter de rug. Het overtrof alle verwachtingen, waardoor de aandelen voor het openen van de markt op Wall Street al ruim 20 procent in waarde zijn gestegen.

Atlassian behaalde een omzet van 96 dollarcent per aandeel, veel hoger dan de 73 cent die was verwacht door het bedrijf zelf en nog veel beter dan de 62 cent die analisten hadden voorspeld. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar ervoor was Q4 2024 goed voor 21 procent meer omzet: 1,286 miljard dollar.

Confluence en Jira volop in ontwikkeling

Het Australische bedrijf sleutelt aanzienlijk aan het eigen aanbod, dat vooral in de cloud aanslaat. Ook is Atlassian met name in Europa populair, waar 120.000 van de 300.000 vandaan komen. Hoe de oplossingen Confluence en Jira naar elkaar toe groeien, hebben we al uitgebreid uitgelicht toen we in oktober Atlassian Team Europe bezochten:

Lees verder: Atlassian Confluence en Jira groeien naar elkaar toe, Jira nu ook voor zakelijke gebruikers

Daarnaast heeft Atlassian de samenwerking met AWS uitgebreid en bijgetekend voor meerdere jaren. Beide partijen zullen samen gaan werken aan een “Cloud Center of Excellence”, dat de migraties van bedrijven naar de cloud moet versimpelen en via partners laat begeleiden.

Goede resultaten

“Het Atlassian System of Work vindt weerklank bij bedrijven over de hele wereld, omdat zakelijke leiders steeds vaker een beroep doen op het Atlassian-platform om teams in hun organisatie te helpen samenwerken aan de kansen en uitdagingen waar ze voor staan”, aldus CEO en mede-oprichter van Atlassian Mike Cannon-Brookes. “Door AI te integreren in ons cloudplatform van wereldklasse, stellen we alle teams in staat om de samenwerking te versnellen en organisatorische kennis te ontsluiten, zodat ze hun volledige potentieel kunnen benutten.”

Lees ook: Atlassian trapt op de rem wat betreft volledige cloudmigraties