Amazon Q Developer wil .NET, VMware en mainframe de moderne tijd in brengen

Als het aan AWS ligt, hebben organisaties binnenkort geen excuses meer om verouderde workloads niet om te zetten in modernere varianten. Vandaag kondigt het een preview aan van nieuwe mogelijkheden in Amazon Q Developer die hiervoor moeten gaan zorgen. De beloftes zijn niet mals: AWS heeft het onder andere over besparingen van 40 procent en migratietrajecten die uren in plaats van weken duren.

Amazon Q Developer is de GenAI-assistent van AWS die zich bezighoudt met software-ontwikkeling. Veel organisaties hebben echter niet alleen een assistent nodig bij het ontwikkelen van nieuwe software. Ze hebben ook veel bestaande, niet zelden verouderde software draaien. Die software draait doorgaans niet in de cloud. Dat is voor AWS natuurlijk niet wenselijk, want dat bedrijf wil juist zoveel mogelijk software richting de cloud krijgen en in het algemeen zo modern mogelijk krijgen.

Voor klanten is het echter nogal een grote ingreep om afscheid te nemen van de bestaande software. Dit kan zijn omdat het project dermate groot is dat ze er liever maar gewoon niet aan beginnen. Het kan ook zijn dat ze denken dat het niet mogelijk is, dat het te lang duurt of simpelweg nog niet hebben ingezien wat de potentiële winst is als ze het doen. Verder hebben organisaties ook te maken met de eigenaren van de verschillende software stacks, die vaak ook niet staan te springen om het helemaal anders te gaan doen. Dit is nog los van de vraag of het vanuit zakelijk perspectief altijd een goed idee is om afscheid te nemen van bestaande software.

AWS pakt het groots aan met Amazon Q Developer

Vandaag kondigt AWS de preview aan van nieuwe mogelijkheden van Amazon Q Developer die ervoor moeten zorgen dat klanten sneller kunnen moderniseren. Het bedrijf pakt het ook meteen voortvarend aan. Het heeft enkele van de voornaamste probleemgebieden (bekeken vanuit het perspectief van AWS uiteraard) geïdentificeerd en is aan de slag gegaan. Met de nieuwe mogelijkheden van vandaag pakt het .NET-omgevingen, VMware-workloads en mainframes aan. We lopen hieronder even kort door deze drie onderdelen heen.

Van .NET Framework naar .NET on Linux

Organisaties die met .NET aan de slag gaan en zijn, doen er in de regel goed aan om .NET Framework niet te gebruiken. Dat zeggen wij niet alleen, dat zegt Microsoft zelf ook. Voor het merendeel van de toepassingen is .NET on Linux (wellicht ook bekend als .NET Core) verreweg de betere keuze. Dat is namelijk cross-platform, terwijl .NET Framework beperkt is tot Microsoft-omgevingen. Verder is .NET on Linux ook uitermate geschikt voor het gebruik in containers, iets wat .NET Framework niet echt is.

Om organisaties te helpen bij de overstap naar de modernere variant van .NET, heeft AWS nu dus specifieke functionaliteit ingebouwd in Amazon Q Developer. AWS claimt dat dit behulp van deze GenAI-assistent tot vier keer sneller gaat dan zonder die hulp. Dit resulteert volgens AWS ook nog eens in sterke afname in licentiekosten. Dit kan oplopen tot 40 procent, volgens het bedrijf.

Het is daarnaast ook nog eens erg eenvoudig. Ontwikkelaars hoeven binnen de IDE in de AWS Toolkit alleen maar op het knopje ‘Transform’ te drukken en vervolgens aan te geven welk bestand ze willen moderniseren. De rest doet Amazon Q. Dat zet agents in om duidelijk te krijgen welke componenten een upgrade nodig hebben. Vervolgens stellen de agents een plan op, zorgen voor fixes en voeren het plan uit. Hieronder vallen ook zaken zoals het upgraden van bestaande code en configbestanden en het genereren van nieuwe bestanden die het nodig heeft. Mislukt een build, dan herstellen de agents de fouten. Aan het einde krijgt de ontwikkelaar een samenvatting te zien.

VMware-workloads overzetten naar AWS

Het tweede onderdeel van de nieuwe toevoegingen aan Amazon Q Developer is ook gericht op iets wat veel organisaties hebben, namelijk VMware-workloads die nog on-premises draaien. Voor organisaties die naar de public cloud willen zijn die workloads een reden om toch in het eigen datacenter te blijven. Amazon Q heeft ook op dit punt een oplossing in petto voor klanten.

Ook bij het overzetten van VMware-workloads doet AWS is de belofte dat het eenvoudig en snel gaat. Klanten (en partners die dit willen doen bij klanten) hoeven niet meer heel lang te evalueren welke workloads veilig overgezet kunnen worden. Ook hoeven ze zich volgens AWS niet druk te maken over de onderliggende infrastructuur en of die toereikend is vanuit het perspectief van schaalbaarheid en security.

Amazon Q zet agents in die volledig automatisch afhankelijkheden registreren en op basis daarvan een plan opstellen. De migratie zelf vindt dan plaats in golven, die recht doen aan de afhankelijkheden die de agents hebben gevonden. AWS belooft dat dit in minuten kan gebeuren, waar het nu nog weken kan duren. De agents zetten zelfs netwerkconfiguraties voor de applicaties van on-premises om naar cloudconfiguraties. Ook hier claimt AWS een significante tijdsbesparing, van weken naar uren.

Mainframes moderniseren

Als we het hebben over lastig te verbreken banden met on-premises datacenters, kunnen we naast VMware-workloads ook absoluut niet om mainframes heen. Je zou dat kunnen zien als het anker dat bepaalde organisaties (een mainframe is niet voor iedereen) stevig in de on-premises-wereld houdt. Mainframes zijn dan ook zeer complexe systemen. Die pak je niet zomaar even op om ze vervolgens ergens in een cloudomgeving neer te zetten. Vergeleken hierbij is de migratie van VMware-workloads kinderspel. Er moet code geanalyseerd, documentatie doorgenomen en goed gepland worden, om nog maar te zwijgen van het refactoren van applicaties.

Met behulp van Amazon Q Developer kan AWS dit nu voor een groot gedeelte overnemen van organisaties, te beginnen bij de bekendste mainframes van allemaal, namelijk de IBM z/OS-mainframes. Amazon Q agents kunnen onder andere snel documentatie voor COBOL-code genereren. Daarnaast kunnen ze helpen bij het opbreken van monolitische applicaties in onderdelen die vervolgens naar AWS kunnen worden overgezet.

Centraal beschikbaar

Bovenstaande nieuwe mogelijkheden klinken zonder meer interessant. Of het voldoende is om organisaties ook daadwerkelijk afscheid te laten nemen van hun on-premises datacenters, valt nog te bezien uiteraard. Er zijn zoals al eerder aangegeven meer redenen om niet naar de public cloud te gaan met VMware workloads en mainframes dan alleen de tijd, de moeite en het geld die ermee gepaard gaan. De enige van de drie waarvan je zou kunnen zeggen dat het een ‘no-brainer’ is, is wat ons betreft de migratie van .NET Framework naar .NET on Linux. En zelfs daar zijn ook nog wel valide redenen te bedenken om het niet te doen.

Het is aan AWS om ervoor te zorgen dat de nieuwe mogelijkheden niet alleen zoveel mogelijk werk uit handen van ontwikkelaars nemen, maar ook dat het eenvoudig is om ze te gaan gebruiken. Dat laatste is AWS ook zeker niet vergeten. Het maakt de nieuwe mogelijkheden beschikbaar in een nieuwe Amazon Q Developer webapplicatie. Deze applicatie heeft AWS ontwikkeld goed overzicht en inzicht te kunnen houden over de vaak complexe projecten die inherent zijn aan dit soort veranderingen. Het moet een centrale plek zijn om plannen te reviewen en ze verder te finetunen en ook de belangrijke momenten van trajecten bij te houden.

Voor de mogelijkheden voor VMware en mainframes geldt dat deze alleen via deze applicatie beschikbaar zijn. Het overzetten van .NET Framework naar .NET on Linux kunnen ontwikkelaars ook doen binnen hun eigen IDE. Alle nieuwe mogelijkheden zijn vanaf vandaag in preview.

Lees ook: Wat kan Q, de AI-chatbot van Amazon?