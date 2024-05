Software-onderzoeker Albacore heeft de nieuwe feature voor de Copilot + AI-pc’s werkend gekregen op oudere pc’s met een op Arm gebaseerde Qualcomm Snapdragon-chip.

Albacore maakte recent zijn ontdekking bekend op X. In zijn post stelt hij dat hij de onlangs gepresenteerde Windows Recall-feature werkend kreeg op een low-end pc met Qualcomm Snapdragon 7cx-processor en slechts 4 GB aan RAM-geheugen. De computer die is gebruikt in de test, beschikt niet over een NPU en de vereiste 16 GB aan RAM-geheugen die noodzakelijk zouden zijn voor de Windows Recall-functionaliteit.

Goede werking

Volgens de software-onderzoeker werkt Windows Recall verrassend goed op de oude configuratie. Binnenkort wordt een handleiding gepresenteerd hoe Windows Recall kan worden geïmplementeerd op een Microsoft Surface Pro X en andere Windows on Arm-devices.

In een commentaar geeft hij aan dat het implementeren van Windows Recall op een x86-pc of laptop een stuk ingewikkelder zal zijn. Dit omdat de meeste ML-modellen die voor de feature nodig zijn, die Microsoft nu naar pc-fabrikanten heeft verstuurd, vooral Arm packages bevatten.

Recall voor x86-devices

De bedoeling is wel dat Windows Recall op termijn ook op x86-machines kan draaien. Windows Recall wordt ook onderdeel van de Windows 11 24H2-update die in de planning staat.

In ieder geval is de door Albacore ontdekte truc handig voor die gebruikers die nog geen nieuwe, vaak dure, Copilot + AI-pc’s of laptops van Microsoft willen aanschaffen.

