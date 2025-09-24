Qualcomm lanceert Snapdragon X2 Elite en 8 Elite Gen 5 chips

Qualcomm heeft twee nieuwe chipsets aangekondigd die de prestaties wederom verhogen voor Windows-pc’s en smartphones. De Snapdragon 8 Elite Gen 5 wordt de snelste mobiele processor ooit, terwijl de Snapdragon X2 Elite zich richt op ultra-premium laptops. Beide chips beschikken over een krachtige NPU, de X2 Elite kan 80 TOPS AI-rekenkracht leveren. De chips beloven een doorbraak op het gebied van prestaties en energiezuinigheid.

Op het jaarlijkse Snapdragon Summit in Maui kondigde Qualcomm twee nieuwe processors aan die een nieuwe standaard moeten zetten binnen hun respectievelijke marktsegmenten. Grote smartphonefabrikanten zoals Honor, OnePlus, Samsung, Sony en Xiaomi hebben al aangegeven apparaten met de nieuwe mobiele chip te lanceren in de komende maanden.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 wederom sneller en zuiniger

Voor smartphones introduceert Qualcomm de Snapdragon 8 Elite Gen 5, die zich profileert als de snelste mobiele processor ter wereld. De derde generatie Oryon CPU zorgt voor 20 procent betere prestaties, terwijl de nieuwe Adreno GPU 23 procent meer grafische kracht levert.

Een bijzondere toevoeging is de ondersteuning voor de Advanced Professional Video (APV) codec. Hiermee kunnen gebruikers voor het eerst professionele videocontent opnemen met een smartphone. Daarnaast stelt Christopher Patrick, SVP and General Manager of Handsets bij Qualcomm, dat deze chip ook “gepersonaliseerde AI-agents mogelijk maakt die zien wat jij ziet en met je mee denken in real-time.”

Snapdragon X2 Elite voor professionele workflows

De nieuwe Snapdragon X2 Elite-serie is ontworpen voor gebruikers die prestaties willen combineren met een goede accuduur. De Extreme-variant richt zich specifiek op agentic AI-ervaringen, complexe data-analyses en professionele mediabewerking. Met de derde generatie Qualcomm Oryon CPU levert deze chip tot 75 procent betere prestaties dan concurrerende processors bij hetzelfde stroomverbruik, aldus Qualcomm.

Wat opvalt is de nieuwe Adreno GPU-architectuur die een prestatieverbetering van 2,3x per watt realiseert ten opzichte van de vorige generatie. Dit is een grote stap voorwaarts die het mogelijk maakt om krachtige grafische en AI-workloads te draaien op dunne en lichte laptops.

De standaard X2 Elite variant richt zich op multitasking en biedt volgens Qualcomm tot 31 procent betere prestaties bij 43 procent lager stroomverbruik dan zijn voorganger. Kedar Kondap, SVP en General Manager Compute en Gaming bij Qualcomm, stelt dat deze chips “legendarische sprongen in prestaties, AI-verwerking en accuduur” mogelijk maken.

AI wordt centrale focus

Beide chipsets delen een krachtige 80 TOPS Hexagon NPU, wat volgens Qualcomm de snelste NPU voor laptops is. Deze AI-chip biedt meer mogelijkheden voor AI-toepassingen dan concurrerende chips op dit moment. Ook is de chip geschikt voor Copilot+ pc’s en ondersteunt deze geavanceerde machine learning-modellen.

De focus op AI past binnen Qualcomms bredere strategie om zich te positioneren als leverancier van AI-chips voor apparaten. Het bedrijf heeft eerder ook aangekondigd datacenters te gaan bedienen met zijn Oryon-architectuur. We hadden gehoopt op meer nieuws hierover, maar tot op heden is er nog niets nader bekendgemaakt.

Apparaten met Snapdragon X2 Elite worden verwacht in de eerste helft van 2026. De smartphoneversies met 8 Elite Gen 5 zullen de komende weken al opduiken bij verschillende fabrikanten.