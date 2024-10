Veel nieuwe features voor Copilot+-pc’s, waaronder het herrezen Recall

Microsoft introduceert de komende maanden nieuwe features voor de eerder dit jaar geïntroduceerde Copilot+pc’s voorzien van Windows 11. Deze zijn dan nog wel vaak in preview voor de Insider-community. Onder de nieuwe functies bevindt zich de beruchte Recall-functionaliteit, die flink onder handen is genomen na de aanvankelijke kritiek.

De eerder dit jaar gelanceerde generatie van Windows 11 PC’s krijgen de komende maanden van de techgigant nieuwe functionaliteiten toebedeeld. Het gaat dan om de laptops die via Microsoft Copilot nieuwe AI-features brengen en mogelijk moeten maken, zogezegd mede dankzij de geïntegreerde 40+ TOPS NPU. Al is die door Microsoft gestelde eis vooral een schop onder de kont van chipmakers om aan een harde eis te voldoen.

De laptops die het eerste en het meest gaan profiteren van deze grote update, zijn de Copilot+PC’s/laptops van Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung en Microsoft zelf (de nieuwste Surface-lijn) op basis van Qualcomm-, Intel- en AMD-processors.

Recall flink aangepast

De belangrijkste aangekondigde feature is toch wel de hernieuwde introductie –in preview weliswaar– van de omstreden Recall-functie. Microsoft heeft naar eigen zeggen de tijd genomen om de storm van kritiek en feedback te analyseren en de functie daarop aan te passen.

Recall gaat nu standaard wat stringenter met de gegevens om, om ervoor te zorgen dat deze data vanaf het begin veilig blijft. De Recall-functionaliteit voor het bewaren van snapshots is nu opt-in. Wanneer gebruikers hiervoor kiezen, kunnen zij Windows Hello gebruiken om hun aanwezigheid te bevestigen en op een veilige manier de functionaliteit te starten.

Daarnaast legt Recall filters over zeer gevoelige data, zoals creditcard-informatie of persoonlijke identificatienummers, die vertrouwelijk moet blijven. Deze zijn dan dus niet zichtbaar bij het terugkijken van handelingen die op de computer zijn uitgevoerd.

De verbeterde Recall-feature verschijnt voor Windows Insiders deze maand al op de door Qualcomm SnapDragon-processors ondersteunde Copilot+-pc’s. Klanten die op Intel of AMD gebaseerde pc’s/laptops van dit type hebben aangeschaft, zien de feature in het Windows Insider-programma in november verschijnen. Op een later moment komt Recall algemeen beschikbaar, maar dar moment is nog niet aangekondigd.

Click to Do: contextgevoelig hulpje

Daarnaast komen er voor de Copilot+-pc’s nieuwe features die vooral de geïntegreerde NPU benutten. Dit moet gebruikers helpen efficiënter te werken en minder lang te zoeken naar de opties die ze zoeken. Zo helpt de functie Click to Do workflows te versimpelen met behulp van een interactieve overlay bovenaan het scherm. Hiermee krijgt de gebruiker snelle aanbevolen acties voorgeschoteld voor het werken met beelden of tekst.

Een voorbeeld is Visual Search via zoekmachine Bing (waar is dit, wat zie ik), het uitvoeren van acties als achtergronden vervagen of objecten verwijderen in de apps Photos of Paint, maar ook het herschrijven, samenvatten of uitleggen van tekst. Andere mogelijke acties zijn het op basis van de context voorstellen doen voor het versturen van e-mails, uitvoeren van zoekopdrachten op internet en het openen van websites.

Oude foto’s scherper maken

Andere nieuwe speciale features voor Copilot+pc’s die vooral de NPU gebruiken, zijn een verbeterde Windows Search, het met behulp van AI upscalen van oude of vage foto’s in de Photos-app en met behulp van tekstuele prompts of het tekenen van een aantal eenvoudige lijnen in Paint elementen toevoegen of verwijderen van afbeeldingen.

