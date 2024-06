Apple zal OpenAI niet vergoeden voor het gebruik van ChatGPT op de iPhone. De compensatie zou bestaan uit het brengen van de AI-assistent naar miljoenen gebruikers.

Eerder deze week maakte Apple bekend op welke manier het AI naar zijn gebruikers brengt. Het grootste gedeelte neemt Apple voor eigen rekening met Apple Intelligence. De bekende spraakassistent Siri wordt naar voren geschoven als de AI-assistent die zowel spraak- als tekstopdrachten zal kunnen verwerken. Moet Siri het antwoord schuldig blijven, dan kan de assistent een beroep doen op de kennis van GPT-4o. De iPhone-bouwer kondigde namelijk ook een partnership aan met OpenAI.

Over de financiële details van de deal bleef het stil. Nu meldt Bloomberg dat die er ook gewoonweg niet zijn. Apple besloot dat het voldoende waardevol is om de AI-assistent naar zoveel gebruikers wereldwijd te kunnen brengen. OpenAI heeft ook bij de Apple-gebruikers geen zekerheid op extra inkomsten. De technologie zal namelijk gratis en zonder account voor gebruikers van de iPhone, iPad en Mac beschikbaar zijn. Voor het AI-bedrijf zitten er dus alleen met zekerheid kosten aan de deal. Die kosten worden gemaakt om het model te laten draaien op de systemen van Azure, meer AI-zoekopdrachten betekenen ook dat er meer van deze systemen nodig zijn.

Apple meest waardevolle bedrijf

De AI-aankondigingen scoorden alvast op de beurs. De aandelen stegen met een flinke vier procent en kwamen zo uit op het hoogste bedrag ooit (215,04 dollar per aandeel). De sprong maakte Apple het meest waardevolle bedrijf ter wereld, met een waarde van 3,29 biljoen dollar. Dat hield een sprong voorbij Microsoft in, dat momenteel 3,24 biljoen dollar waard is.

Het AI-succes levert ook voor OpenAI mooie verwachtingen op. Het bedrijf is op weg naar een jaaromzet van 3,4 miljard dollar. Bloomberg meldt dat OpenAI-CEO Sam Altman dit zou hebben verteld aan zijn personeel. De cijfers geven ook een inkijk in de omzet die het bedrijf genereert door AI-diensten aan te bieden op hardware-producten van andere aanbieders, zoals GPT-4o op Apple. Het aanbieden van LLM’s op Microsoft-diensten zou namelijk 200 miljoen dollar opleveren.