Fout in Windows 11 maakt upgraden van Pro- naar Enterprise-edities voorlopig onmogelijk

Microsoft heeft bevestigd dat er problemen zijn voor gebruikers van Windows 11, waardoor gebruikers niet kunnen upgraden van Windows 11 Pro naar Enterprise-edities. Het probleem is gedocumenteerd in een lijst bekende issues voor versies 22H2 en 23H2 van Windows 11.

Microsoft heeft de problemen gedocumenteerd in notitie KB5039212. De aanvulling is opgedoken bij de Patch Tuesday-update van 11 juni, maar het probleem stamt blijkbaar al uit april. Op het moment van schrijven is het probleem nog niet genoemd in de Release Health dashboard voor Windows 11, aldus The Register.

Volgens Microsoft kunnen gebruikers na het installeren van de update uit april (of later) problemen ondervinden wanneer ze proberen te upgraden van Windows Pro naar Enterprise. Het betreft een zogeheten ‘Access denied error’ met error code 0x80070005 binnen de geplande taak LicenseAcquisition in Task Scheduler (Taakplanner) onder ‘Last Run Result’.

Er is nog geen officiële oplossing voor het probleem. Microsoft zegt daar wel aan te werken, maar een fix komt op z’n vlugst pas over enkele weken bij een eerstvolgende Windows-update.

Deze bug is met name vervelend voor bedrijven die hun systemen upgraden naar Enterprise-licenties als ze hun hardware uitbreiden. Gewoon helemaal niet updaten is overigens ook lastig, want de update bevat kritieke security-oplossingen voor problemen zoals met BitLocker beveiligde systemen die niet hervatten nadat de computer ontwaakt uit slaapstand.

Foto’s-app onbruikbaar

Een ander probleem dat is opgedoken voor dezelfde versies van Windows 11, betreft de Foto’s-app op apparaten waarop de BlockNonAdminUserInstall-policy is ingesteld. Ofwel apparaten waarop alleen systeembeheerders nieuwe programma’s kunnen installeren. Gebruikers die vanaf 4 juni deze app hebben bijgewerkt vanuit de Windows Store zien soms dat de app een draaiende cirkel weergeeft en vervolgens verdwijnt.

Indien gebruikt, kan de Process Monitor-tool hierbij de melding ‘Access Denied’ (Toegang geweigerd) weergeven bij het afsluiten van het proces, de weergegeven afsluitstatus is daarbij -2147024891. Dit probleem doet zich alleen voor wanneer de policy actief is waarbij non-admin gebruikers geen Windows-apps mogen downloaden. Gebruikers van de Windows Home-editie hebben hier dus geen last van. Ook voor dit probleem is nog geen oplossing.

Lees ook: Windows 11 24H2 bijna klaar voor gebruik