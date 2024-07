Spellingscheck en autocorrectie nu beschikbaar in Notepad

Na meer dan 40 jaar krijgen alle eindgebruikers van Microsoft Notepad de mogelijkheid een spellingscheck en autocorrectie toe te passen op hun notes. De feature wordt op dit moment uitgerold naar alle Windows 11-gebruikers.

40 jaar na de eerste release van Microsoft Notepad krijgen alle eindegebruikers van de superlichte, maar ook flink beperkte notitietool, de mogelijkheid hun notes op spelling te checken en autocorrectie toe te passen.

Functionaliteit

De nu toegevoegde features zorgen ervoor dat worden tijdens de spellingscheck met rood worden onderlijnd. Met een linker muisklik halen gebruikers een lijst van suggesties naar boven of met een rechtermuisklik zien ze deze suggesties in een apart menu. Ongeveer zoals de spellingscontrole ook in Microsoft Word werkt. De autocorrectie kan naar wens aan- of uit worden gezet, wat ook geldt voor de spellingscontrole.

Eerder zijn voor Notepad ook andere meer uitgebreide features doorgevoerd, zoals een dark-modus en tabs voor de interface.

Geleidelijke uitrol

De nieuwe functionaliteit voor Notepad wordt geleidelijk uitgerold naar gebruikers van de tool op Windows 11. Notepad is binnenkort de enige beschikbare lichte standaard wordprocessor voor Windows 11. Vanaf de Windows 11 24H2-versie wordt WordPad niet meer stadaard meegeleverd.

