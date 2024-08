YouTube experimenteert met Gemini voor hulp bij het maken van video’s

YouTube biedt op kleine schaal de mogelijkheid om AI-assistent Gemini te gebruiken voor inspiratie en als klankbord. Deze feature moet YouTube-makers op gang helpen bij het maken en publiceren van hun video’s, ook als ze even geen inspiratie hebben.

Volgens een recente video op YouTube’s Creator Insider-channel voert het videoplatform een experiment uit met de integratie van Google Gemini in de backend-omgeving. De tool Brainstorm with Gemini zou videomakers onder meer moeten helpen bij het uitvoeren van brainstorms over video-ideeën, het verzinnen van titels en het maken van thumbnails.

Meerdere AI-balletjes in de lucht

De nieuwe tool zou gelijkenissen vertonen met een ander op AI gebaseerde tool die de techgigant al in mei dit jaar voor YouTube lanceerde, schrijft Techcrunch. Dit is een op AI gebaseerde tool voor contentinspiratie dat creators onderwerpen voor video’s voorschotelt waarin hun kijkers mogelijk zijn geïnteresseerd. Vervolgens levert de tool hiervoor een outline van inhoudelijke punten waarmee zij het maakproces kunnen starten.

Gebruikers kunnen uiteindelijk zelf bepalen welke door AI ondersteunde tool zij willen gebruiken voor hun contentinspiratie. Wanneer zij in YouTube Studio een video-idee intypen in het zoekveld, krijgen zij de keuze-optie tussen beide tools voorgeschoteld.

ChatGPT de pas afsnijden

De nieuwe Brainstorm with Gemini-optie voor YouTube-makers wordt op dit moment nog alleen op kleine schaal bij geselecteerde contentmakers getest. Op basis van de feedback van deze eindgebruikers, bepaalt YouTube of de feature breed beschikbaar komt.

De komst van GenAI naar YouTube, ook voor makers, is logisch. Hiermee verovert het social media- en videoplatform natuurlijk meer marktaandeel op de toch al dun bezaaide concurrentie die deze functionaliteit niet aanbiedt. Daarnaast zorgt YouTube hiermee er ook voor dat zijn makers geen andere GenAI-tools, zoals ChatGPT, gaan gebruiken voor het prepareren en opzetten van hun videocontent.

Youtubers inspireren met Youtube

Waar Gemini zelf de inspiratie vandaan haalt? Waarschijnlijk overal, maar ook Youtube zélf. Eigenaar Alphabet/Google gebruikt het videoplatform voor het trainen van zijn eigen modellen, meldde The New York Times eerder. Google zou recent zelfs de gebruiksvoorwaarden van verschillende diensten hebben opgerekt, waardoor het toegang tot publiek materiaal zou hebben voor het trainen van zijn eigen LLM’s.

Denk hierbij aan openbare documenten in Google Docs, recensies van restaurants op Google Maps en dus ook YouTube-video’s.

Het scrapen van dergelijke video’s voor het trainen van LLM’s toont aan dat de grote AI-aanbieders drastisch op zoek zijn naar nieuwe trainingsdata en daarvoor steeds ‘creatiever’ te werk gaan. Zo zou Meta hebben overwogen de grote Amerikaanse uitgeverij Simon & Schuster over te nemen voor het verkrijgen van data uit diens portfolio en zou het bedrijf ook overal op internet copyrighted data verzamelen, ook al kan dit tot rechtszaken leiden.

OpenAI heeft GPT-4 getraind op een miljoen uur aan audio van YouTube-video’s. De AI-gigant vroeg hiervoor geen toestemming van Google. Die laatste maakte echter geen bezwaar omdat het zelf ook YouTube gebruikt voor het trainen van zijn eigen LLM’s.

Lees meer: OpenAI trainde GPT-4 op miljoenen uren aan audio van YouTube-video’s