Google brengt ondersteuning Ubuntu 18.04 in Chrome terug

In de nieuwste versie van Chrome werd Ubuntu 18.04 niet langer ondersteund. Het ging om een bewuste beslissing, waar Google door klachten toch op terug zal komen.

Chrome 128 werd afgelopen woensdag uitgebracht. Ontwikkelaars ontdekten al snel dat deze versie Ubuntu Linux 18.04 niet langer ondersteunde. Google zou de ondersteuning voor de versie van Ubuntu, die ook bekend staat als Bionic Beaver, bewust hebben geschrapt. Dit veroorzaakte onvrede bij ontwikkelaars.

Ubuntu Linux 18.04 zit in de fase van verlengde ondersteuning. Deze fase loopt nog enkele jaren door, tot 2028. Ontwikkelaars die niet in de mogelijkheid waren te profiteren van de verlengde ondersteuning, zijn in mei 2023 moeten overstappen naar een nieuwere versie.

Volgende week teruggedraaid

Google geeft nu aan gehoor te geven aan de klachten van ontwikkelaars. Dat weet The Register, die de situatie onderzocht. “We erkennen dat we hierdoor sommigen in het ecosysteem hebben overrompeld en hebben besloten de verandering ongedaan te maken en de ondersteuning voor Ubuntu 18.04 te behouden”, verklaarde een Google-woordvoerder.

De ondersteuning komt volgende week alweer terug. “We zullen volgende week een build publiceren die de compatibiliteit herstelt. We zijn van plan de ondersteuning voor 18.04 in de toekomst stop te zetten, maar zullen zeker aanvullende kennisgeving geven voorafgaand aan eventuele wijzigingen.”

Lees ook: Chrome 128 geeft vertrouwde webapps toegang tot USB-poorten