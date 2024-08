Eerste indruk: Google Pixel 9-serie imponeert, maar Gemini zaait twijfel

De Pixel 9-serie is Google’s grootste koerswijziging in de eigen telefoonreeks in jaren. Een verhoogde prijs, een sterk gewijzigd ontwerp en een vloot aan AI-features. Onze eerste indruk is positief, hoewel sommige, weliswaar gedurfde, features zich nog moeten bewijzen.

Het Google Pixel 9-huishouden kent vier familieleden, waarvan we er drie tot nu toe tot onze beschikking hebben gehad. Enkel de Pixel 9 Pro Fold, het meest opzienbarende model, blijft voorlopig nog uit. Deze hands-on richt zich dus op de Pixel 9, de 9 Pro en de 9 Pro XL.

De prijzen voor alle modellen zijn fors, vooral als we rekening houden met de zeer spaarzame 128GB aan opslag die voor de vanafprijs geleverd wordt. De Pixel 9 is vanaf 899 euro beschikbaar, de 9 Pro voor 1.099 en de Pro XL voor 1.199 euro. Zoals gezegd laat de Fold nog op zich wachten, maar die zal 1.899 euro gaan kosten (met weliswaar minimaal 256GB opslag).

Het heuglijke nieuws is dat elk toestel ook in Nederland en België lanceert. Nog niet eerder hadden Android-gebruikers in eigen land zoveel keuze om bij de Android-maker zelf aan te kloppen. Overigens is dit geenszins een “pure” versie van Android, dat is een schaduw van wat het ooit was. Google leukt het eigen besturingssysteem net zozeer op als Samsung, Motorola of Nothing, maar doet dat met een precisie die anderen ontberen.

De Pixel 9… …en de Pixel 9 Pro XL.

Pixel is niet langer enkel een software-verhaal

Over de software praten we later door, maar eerst werpen we een blik op de nieuwe verschijning van deze Pixels. Deze keer is elke variant overduidelijk premium. Naast een scherp, fel scherm zijn de toestellen voorzien van mooi afgewerkt aluminium, glas en een vriendelijke afronding. Het lijkt erop dat Google bij dezelfde ontwerpbureaus is beland als Apple en Samsung. Zo is de curve van het scherm nadrukkelijk iPhone en zou de aluminium omranding zomaar van een Galaxy S24 geplukt kunnen zijn. Ook het camera-eiland, op de 6/7/8-serie een camera-“vizier”, spreekt een design-taal die minder uniek is aan de Pixel dan ooit. Wel is het nog altijd eenvoudig te zien of een Pixel professioneel is of niet: de gewone variant bevat doffe aluminium randen, de Pro’s krijgen reflectiever materiaal ter afwerking.

De ontwerpwijziging is niet per se nadelig, maar eerder een bewijs van convergentie op het gebied van smartphone-ontwerp. Enkel de vouwbare telefoons van Google, Motorola, Samsung en meerdere Chinese concurrenten innoveren nog echt op dit gebied. Wat overblijft voor conventionele smartphones is een nadruk op een hoogwaardige constructie. Die nadruk maakt de Pixel 9-serie aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en een tikkeltje generiek maakt. De telefoons onderscheiden zich op het gebied van software, waar het echte strijdtoneel van vandaag zich bevindt.

Bijna alle puzzelstukjes compleet

Generatieve AI schudt ook telefoons op. We hebben al uitgebreide ervaring met Galaxy AI, het paradepaardje van Samsung’s smartphones van dit jaar. Ook Apple springt op de AI-trein met Apple Intelligence, waarbij het dankbaar gebruikmaakt van OpenAI-modellen en ChatGPT. Samsung timmert zelf enigszins aan de weg, maar leunt stevig op Google voor AI-features die ook op Pixels belanden zoals Circle to Search om alles op een scherm opzoekbaar te maken.

Google is klaarblijkelijk de enige partij die als enige de AI-strijd aankan, als we Microsoft mogen geloven. Dat vertaalt zich op Pixel-smartphones naar Gemini in talloze verschijningen, van een praatgrage chatbot tot het bewerken van afbeeldingen. De ambities van Google omtrent Gemini zijn vrij expliciet: het moet op den duur de complete AI-assistent in je telefoon zijn. Moet Google Assistant alvast ontslag nemen?

Dat dus niet. We bereiken een wat problematisch punt met Gemini, dat vooral aantoont dat de GenAI-software nog niet echt “af” is. Google Assistant is namelijk nog altijd de tool om je telefoon via spraak aan te sturen. De Gemini Live-bot, aanspreekbaar via een enkele veeg van links onderaan het scherm, heeft nog niet al te veel mogelijkheden. Momenteel spreekt Gemini Live enkel Engels, bijvoorbeeld. Ook in die taal ontbreekt er van alles. Een app opstarten, een route naar je werk op Maps toveren of simpelweg de helderheid van het scherm verhogen? Het antwoord vanuit Gemini varieert, maar is in feite een vriendelijke verwoording van “dat is niet mijn afdeling”. Deze situatie is uiterst frappant, want je zou op zijn minst willen dat Gemini kan doorverwijzen naar diens collega Google Assistant. Dat doet het dus niet, en dat is jammer, want de stem van Gemini Live is een stuk geloofwaardiger dan van diens voorganger, welke je ook kiest uit de handvol opties.

Andere problemen doen zich tevens met enige regelmaat voor. Zo geeft Gemini je een antwoord bestaande uit meerdere paragrafen waar een enkele zin had volstaan. Ook stopt het soms abrupt zonder een zin af te maken. Of, nog erger, het onderbreekt ons meermaals omdat we een paar milliseconden te lang treuzelden tussen onze woorden. Een ander vreemd fenomeen is dat niet alle gesproken vragen ook in tekst mogen worden gesteld. In dat geval weigert Gemini gewoon te antwoorden. Work in progress, zullen we maar zeggen. Het voelt als een puzzel waarvan enkele stukjes simpelweg in de doos ontbreken, en we moeten uitgaan van de goede hoop dat de puzzelmaker ervan die later opstuurt.

Ondersteuning

De vraag is wel wat het verdienmodel wordt, maar het antwoord op die vraag ligt er bij Google dik op. Pro-gebruikers krijgen een jaar gratis Gemini Advanced en 2TB aan online opslag, maar daarna kost Google One AI Premium 21,99 per maand. Dat is prijzig, maar gaat uit van het idee dat je altijd het beste AI-werk van Google krijgt. Het biedt gebruikers hoe dan ook genoeg tijd om een mening te vormen over Gemini. Overstappen van 2TB opslag naar 128GB na twaalf maanden is echter een wat minder fijne bijkomstigheid, en dat voor een telefoon die minimaal 1.099 euro kost.

Los van die functionaliteit zal Google gebruikers van Pixel 9-telefoons lang ondersteunen. Net als bij Samsung (en al sinds jaar en dag bij Apple) trekt Google de software-ondersteuning op naar zeven jaar aan updates. Het voordeel van Pixel-gebruikers is dat Android-versies debuteren bij Google zelf, dus de allernieuwste features komen hier het snelst.

Aangezien de Pixel 9 12GB aan RAM en de Pro’s een verbluffende 16GB aan systeemgeheugen krijgen, zouden ze in principe veel toekomstig software-geweld aan moeten kunnen. RAM is veelal de bottleneck voor AI-modellen, met te weinig geheugen kun je namelijk een AI-model helemaal niet lokaal draaien. Het wonderlijke aan Gemini en AI-features gericht op het bewerken van afbeeldingen is dat het on-device blijft. Dat is een indrukwekkende prestatie. Het harde werk van AI-onderzoekers om dit te realiseren mag niet onderschat worden. Voor eindgebruikers neemt het ook veel zorgen weg van AI-gebruik, aangezien privacy niet in het geding komt als persoonlijke data op je eigen hardware blijft.

Camera’s: krachtpatsers als vanouds

Google Pixels zijn in alle soorten en maten verschenen, maar één aspect is gekristalliseerd tot een consistent pluspunt: de camera’s. Zelfs met identieke, mager klinkende sensoren verbeterde Google de foto- en videoprestaties continu in de eerste paar Pixel-telefoons. Geleidelijk begon de hardware ook indrukwekkende specificaties te vertonen, en tegenwoordig zijn de lenzen van formaat. Een fikse horizontale “pil” onttrekt zich van de rest van het Pixel-chassis. Deze designkeuze is nodig om de twee of drie camerasensoren te huisvesten.

Bij de gewone Pixel 9 krijgen we een 50 MP hoofdcamera en een ultragroothoek met 48 MP en een macrofocus-optie. Alle zoom-functionaliteit is daardoor digitaal. Het is een slimme compromis naar onze mening: de foto’s op normale afstanden zijn niet te onderscheiden van de Pro-telefoon. Die variant bevat ook een 5x-telelens van 48 MP. Zie hieronder een summiere vergelijking.

Pixel 9 Pixel 9 Pro (XL)

Pixel 9 Pixel 9 Pro (XL)

In het dagelijks leven zijn we al erg bekend met Pixel 7-foto’s en video’s, en we kunnen stellen dat de Pixel 9 een logische opvolger ervoor zou zijn. Nog steeds zijn de kleuren meer natuurgetrouw dan bij Samsung, scherper dan de specificaties doen vermoeden en voor allerlei lichtomstandigheden geschikt. We zien dat de kleuren het meest onder bedwang worden gehouden met de hoofdcamera, terwijl de 5x zoom op heldere dagen enigszins de kleuren laat uitlopen, te omschrijven als een “dirty lens“-effect zonder de scherpte daadwerkelijk te verliezen.

Een eeuwig vraagstuk is of 3x zoom of 5x zoom beter is. De eerste past het best bij de meeste scenario’s waarbij je een foto op enige afstand wilt nemen, terwijl de 5x uitblinkt als er een forse afstand te overbruggen is. De realiteit is dat dit uiterst subjectief is. Er zullen altijd lastige tussengebieden zijn waarin je eigenlijk het liefst een 2x-lens had gehad of toch echt een 10x zoals de Galaxy S23 Ultra vorig jaar bevatte. Softwarematige verbeteringen leveren bij de Pixel eigenlijk altijd wel een acceptabel eindresultaat op en regelmatig een uitmundende.

De blik vooruit

We hebben nog het een en ander te testen voordat we een volwaardige review publiceren. Hoe presteert de Tensor G4 in het volledige spectrum aan apps? Ook vellen we nog geen oordeel over de accuduur, die we (wegens het switchen tussen de 9 Pro XL, de 9 Pro en de 9) nog niet echt op een wat langere termijn hebben kunnen testen. Tevens is de hoge temperatuur momenteel een pijnpunt, iets dat we nog eventjes de kans geven om via updates op te laten lossen.

De Tensor G4 die zich in elke Pixel 9 bevindt, is naar verluidt niet de chip die eigenlijk in deze telefoon had moeten plaatsnemen. Het ontwerp dat de G4 moest zijn, wordt vermoedelijk de krachtbron voor de Pixel 10 en zal luisteren naar de naam G5. Dit feit verklaart waarom deze telefoonreeks in benchmarks net iets onderdoet voor de Snapdragon 8 Gen 2 van vorig jaar en dus ver achteropraakt ten opzichte van de nieuwste SoC’s op de markt. Hoeveel je daar nu echt van merkt in een wereld waarin smartphone-chips al razendsnel zijn, is sterk de vraag.

Onder de streep laat de Google Pixel 9-serie een goede eerste indruk achter. We zien welke intenties Google heeft met Gemini en het eigen OS. De camera’s zijn ronduit fantastisch voor zo’n handzaam apparaat als de Pixel 9 Pro, en Google heeft de beste optie op dit vlak ook in een klein formaat beschikbaar gesteld. Dat is iets waar Samsung van kan leren, bijvoorbeeld. Er valt dus al veel positiefs te melden, maar het totaalpakket moeten we nog uitpluizen. Wordt vervolgd.

