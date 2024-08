Anthropic legt de lat hoger voor GPT-5 met ‘Artifacts’-functie

Chatbot Claude van Anthropic neemt momenteel de leiding in de strijd tussen verschillende AI-assistenten. Het haalt ChatGPT in door de toevoeging van de nieuwe functie ‘Artifacts’.

‘Artifacts‘ zijn voor alle gebruikers van Claude onmiddellijk beschikbaar. Het voorziet gebruikers van een tweede venster waarin gebruikers de output van Claude kunnen omzetten tot een visueel project. Daarin kan de output voornamelijk verschillende vormen aannemen, zoals een architecture diagram voor ontwikkelaars of een campaign dashboard voor marketeers.

“Artifacts maken van gesprekken met Claude een creatievere en collaboratieve ervaring”, zegt Anthropic. Gebruikers moeten de output van de functie niet zomaar aannemen zoals deze is, maar kunnen de AI-assistent feedback geven. Dit is mogelijk door aanpassingen te maken in de prompt die Claude in real-time zal meenemen in de uitwerking.

De functie kan worden ingeschakeld via de instellingen in het gebruikersprofiel op Claude.AI.

Druk op lancering ‘Strawberry’

Het innovatieve aspect in ‘Artifacts’ is dat het aanpassingen in de output in real-time kan maken. Dit versnelt ook het proces om de output juist te krijgen, doordat de chatbot niet op basis van een nieuwe prompt opnieuw heel de output moet genereren.

Claude blijft de koploper tot OpenAI de nieuwste versie van het GPT-model kan demonstreren. Dat project gaat nu door het leven als ‘Strawberry’ en volgens de speculaties zou het gaan om een AI-model met superintelligentie. Het project zou bijna gefinaliseerd zijn en de druk vanuit concurrent Claude zal uitstel van de lancering onverantwoord maken.

