Franse start-up Poolside wil doorbreken met AI voor het schrijven van code

Poolside zoekt 500 miljoen dollar (bijna 450 miljoen euro) in funding. Dit moet de Franse AI-start-up een marktwaarde geven van 3 miljard dollar. Poolside richt zich vooral op het schrijven van code met behulp van AI.

Poolside is druk bezig met het vergaren van het benodigde kapitaal via een investeringsronde. Deze ronde wordt geleid door de private investeringsmaatschappij Bain Capital Ventures, schrijft Bloomberg. Heel opmerkelijk is dat de gestreefde marktwaarde van 3 miljard dollar zou moeten worden bereikt, zonder dat er een concreet product op de markt is gebracht.

Beter LLM voor code

De AI-start-up uit Parijs houdt zich bezig met het ontwikkelen van een geavanceerd foundation LLM voor het schrijven van (software)code. Dit LLM zou, volgens het bedrijf, geavanceerder zijn en beter complexe zaken begrijpen dan bestaande LLM’s. Ontwikkelaars zouden hiermee dan beter, vriendelijker en sneller code kunnen schrijven.

Het LLM wordt getraind op de eigen code die ontwikkelaars aan het model toevoegen. Dit zorgt voor personalisatie en meer gerichte output. Hiervoor leert het model wat de projecten van gebruikers uniek maakt. Naast het LLM wil Poolside ook een GenAI-assistent maken waarop gebruikers kunnen vertrouwen. Ook werkt de Franse AI-start-up aan een API.

Niet echt Frans bedrijf

Poolside AI is overigens niet helemaal een echt Franse bedrijf. Het werd vorig jaar april opgericht door de Amerikanen Jason Warner en Eiso Kant. Warner was eerder CTO bij GitHub van Microsoft en Kant was de oprichter van source{d}, één van de eerste bedrijven ter wereld die AI voor code ging toepassen.

In de maand augustus van het afgelopen jaar ontving het bedrijf al 126 miljoen dollar aan kapitaal een seed round en verplaatste toen het hoofdkantoor naar Parijs in Frankrijk. Dit vlak nadat de Franse president Macron een plan van 500 miljoen euro aankondigde om nieuwe ‘AI-kampioenen’ te ondersteunen.

Andere bekende startende AI-bedrijven uit Parijs zijn Holistic (H) en Mistral AI. De laatste is natuurlijk zeer bekend als rivaal van OpenAI. Het verschil met de start-up Poolside is dat de start-up zich vooral op ontwikkelaars richt, terwijl Mistral AI zich daarbij meer op bedrijven richt.

Lees ook: Mistral AI toont zijn eerste multimodale LLM aan de wereld