Atlassian Focus helpt managers beide ogen op de bal te houden

Atlassian introduceert een nieuwe planningstool voor leidinggevenden en managers binnen grote bedrijven. Deze tool, genaamd Atlassian Focus, moet precies gaan doen wat de naam zegt, namelijk helpen te zorgen dat alle werkprocessen in een team of bedrijf daadwerkelijk matchen met de prioriteiten van het bedrijf.

Atlassian ziet Focus als dé oplossing om leidinggevenden en managers te assisteren bij het stroomlijnen en bijhouden van hun doelen, taken, teams, stakeholders en budgetten. De tool poogt van gefragmenteerde informatie één overzichtelijk geheel te maken en door de dagelijkse kluwen van meldingen, notificaties, targets en meetings een rode draad te weven.

Met Focus kunnen managers checken of het werk dat hun teams verrichten, zoveel mogelijk matcht met de prioriteiten van het bedrijf. Het stelt hen ook in staat real-time beslissingen te nemen op basis van inzichtelijk gepresenteerde gegevens, onder andere door integraties met diverse andere platforms. Focus is bedoeld als complementair aan Jira Align, zodat planningen te koppelen zijn aan prioriteiten op strategischer niveau. Zo is te allen tijde het grote plaatje in beeld te houden.

Centrale hub voor overzicht

Misschien wel het belangrijke onderdeel van Atlassian Focus is de mogelijkheid om vanuit een centrale hub meerdere focusgebieden in beeld te houden en de voortgang ervan te volgen. Vaak is informatie verspreid over verschillende platforms, zoals spreadsheets, presentaties en business intelligence-tools, wat het voor leidinggevenden lastig maakt te bepalen of specifieke middelen en inspanningen tot het juiste resultaat leiden.

Voorbeeld van een ‘focus area’

De focusgebieden bieden een gestructureerd overzicht van hoe teams presteren ten opzichte van strategische doelen, wat inzichtelijk maakt waar vooruitgang wordt geboekt en waar de inzet mogelijk tekort schiet.

Landkaart van doelstellingen

In Focus zijn KPI’s en andere belangrijke metrics op visuele wijze inzichtelijk door een soort landkaart van organisatiedoelen. Dat kan heel hoog-over, maar het is ook mogelijk om helemaal in te zoomen op detailniveau. Liggen bepaalde doelstellingen niet op schema, dan is ingrijpen eenvoudig. Dat kan zelfs vanuit de tool, al dan niet met behulp van integraties met bijvoorbeeld Microsoft Teams and Slack.

Het platform biedt automatische updates en real-time inzichten vanuit alle aangesloten platforms en middelen, waardoor het in theorie niet meer nodig is om al deze informatie handmatig te verzamelen. Focus ondersteunt ook het Objectives and Key Results (OKR) framework, een veelgebruikte methode voor het stellen van doelen binnen bedrijven.

Atlassian maakte Focus wereldkundig tijdens de eigen Team ’24 Europe-conferentie in Barcelona deze week. Wie meer wil weten, kan hier terecht voor meer informatie.

