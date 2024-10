Qualcomm trekt stekker uit Windows devkit-pc

Qualcomm heeft per direct de stekker getrokken uit zijn in mei dit jaar gelanceerde, op de Snapdragon X Elite SoC gebaseerde ‘goedkope’ Windows Copilot+ mini-pc. Volgens de fabrikant voldoet de mini-pc niet aan de gestelde eisen.

Qualcomm kondigt aan dat de productie en levering van de Snapdragon X Elite-devkit Windows mini-pc per direct is opgeschort, meldt techonderzoeker Jeff Geerling. De reden is dat het apparaat niet aan de standaarden van de fabrikant voldoet. Daarom worden de levering en ondersteuning voor onbepaalde tijd gepauzeerd.

Ontwikkelaars en consumenten die al een Qualcomm Snapdragon X Elite-devkit Windows mini-pc hebben ontvangen, hoeven deze niet terug te sturen. Wel krijgen zij hun geld terug. Dit betekent dat ze het apparaat kunnen blijven gebruiken, maar dat er geen ondersteuning meer wordt verleend.

Copilot+ mini-pc

Qualcomm kondigde in mei van dit jaar een reeks ARM-gebaseerde Snapdragon X Elite Windows-laptops aan. Deze devices, onder de naam Copilot+, werden in samenwerking met Microsoft en verschillende laptopfabrikanten ontwikkeld om onder andere AI-processen op laptops en pc’s te verbeteren en de batterijduur te verlengen, zodat applicaties beter presteren.

Naast de laptops introduceerde Qualcomm ook een mini-pc, de Qualcomm Snapdragon X Elite-devkit. Dit was een goedkoper alternatief (899 dollar) voor de duurdere Copilot+-laptops, speciaal bedoeld voor ontwikkelaars en testers. Het doel was hen in staat te stellen eenvoudiger applicaties en andere toepassingen te ontwikkelen voor het Copilot+-ecosysteem.

Al eerder problemen

De levering van de Copilot+ mini-pc ondervond al sinds juni dit jaar problemen. Hoewel de levering oorspronkelijk op 18 juni had moeten starten, werd de datum steeds uitgesteld. Qualcomm gaf als reden voor de vertraging aan dat er hardwareproblemen waren.

Gebruikers kregen onder andere te horen dat de ingebouwde HDMI-poort van de Copilot+ mini-pc werd vervangen door een USB-C-naar-HDMI-dongle. Hiervoor kregen klanten 10 procent korting. Ook zou de mini-pc nog niet zijn goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder FCC.

