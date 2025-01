WINE introduceert versie 10.0 van Windows-compabiliteitstool

Wine Is Not an Emulator (WINE) heeft onlangs de stabiele versie 10.0 van zijn Windows-compatibiliteitstool voor Linux gepresenteerd. Arm-gebaseerde Windows-applicaties kunnen nu, zij het met beperkingen, ook op Linux-distributies draaien.

Het open-sourceproject WINE maakt het mogelijk om Windows-applicaties en -games te draaien op Linux-distributies en zelfs op macOS. Hiervoor heeft het project zijn compatibiliteitstool, meer een compatibiliteitslaag in plaats van een emulator, WINE ontwikkeld.

Inmiddels is deze tool of laag bij de stabiele versie 10.0 beland, zo maakte het project onlangs bekend. De belangrijkste nieuwe feature, van de ongeveer zesduizend doorgevoerde wijzigingen, in deze versie is de ondersteuning van ARM64EC. Dit is de application binary interface (ABI) voor Arm-applicaties in Windows 11.

Met deze ondersteuning wordt het voor gebruikers mogelijk om zowel Arm- als x86-code door elkaar te gebruiken. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om binnen native Arm-applicaties toch (obscure) op x86-code gebaseerde plugins of add-ons te integreren zonder dit meteen naar Arm-code over te zetten.

Ook ondersteunt Wine 10.0 nu ARM64X. Dit is een andere application binary file die ervoor zorgt dat ARM64EC-code samen kan worden gebruikt met oudere ARM64 code voor de release van Windows 11.

Andere nieuwe features in WINE 10.0 zijn een verbeterde ondersteuning voor high-DPI displays, een Desktop Control Panel, verbeterde ondersteuning voor verschillende Direct3D-eigenschappen en de Vulkan renderer voor games.

Wel een beperking

De nieuwe functionaliteiten brengen veel voordelen voor ontwikkelaars, maar er is helaas ook een adder onder het gras. De ARM64EC-ondersteuning werkt, standaard, niet meer voor bepaalde bekende Linux-distributies. Voor het functioneren van de ondersteuning heeft deze versie een system page van 4K nodig. Dit is wat de Windows ABI exact specificeert.

Veel bekende Linux-distributies, bijvoorbeeld Asahi Linux voor het laten werken van Linux op Macbooks met Apple-processors of versies van het Raspberry Pi OS, hebben echter standaard 16K system pages. Vooral voor het verbeteren van de prestaties. Wanneer de pages immers kleiner zijn, heb je er meer nodig en het beheren van veel system pages kan een negatief effect hebben op de werking van de CPU.

Arm voor Windows in opkomst

Arm voor Windows is sterk in opkomst. Vorig jaar introduceerde Qualcomm bijvoorbeeld zijn op Arm gebaseerde Snapdragon X Elite- en X Plus-processors voor Windows-pc’s. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van de eigen Surface Pro-tablet en de Surface-laptop van Microsoft. Ook de geïntroduceerde Copilot+-pc’s van de meeste pc-fabrikanten hebben onder de motorkap op Arm gebaseerde processors.

Verder is binnen de Windows 11 24H2-update onder meer de Windows-compiler, -kernel en -scheduler aangepast voor betere prestaties van Arm-, en ook wel sommige x86-, processors. Verder is door de techgigant ook zijn x86-to-Arm code translation feature aangepast en heeft nu ‘Prism’ als merknaam meegekregen.

Tot slot heeft Microsoft veel bekende applicatieontwikkelaars ervan overtuigd versies uit te brengen die nu ook native op Arm draaien. Denk aan de Google Chrome-browser, Adobe Photoshop, Dropbox en Google Drive.

Lees ook: Windows op Arm wordt snel volwassen