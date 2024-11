Outlook Mobile komt met functie om Copilot uit te zetten

De laatste build van Microsoft’s Outlook Mobile voor Android en iOS geeft eindgebruikers meer privacymogelijkheden. Nu is het ook mogelijk de werking van Copilot binnen de mobiele app uit te zetten.

Met deze vijfde update voor oktober 2024, build 4.2442.0, heeft Microsoft een aantal mogelijkheden doorgevoerd die de privacy van eindgebruikers verder moeten waarborgen.

Concreet heeft de techgigant in deze build de privacycontrole ‘Connected experiences that analyze your content’ aangepast. In het verleden zorgde deze setting ervoor dat gebruikers voor hun Outlook-app cloudgebaseerde diensten konden uitzetten. Denk aan locatie-suggesties, weerinformatie in de kalender en het delen van feedback met Microsoft.

Copilot uitzetten

De nu uitgebrachte update maakt het nu mogelijk via deze specifieke setting ook de werking van Copilot uit te zetten. Hiermee wordt dan voorkomen dat Microsoft, maar wellicht ook andere partijen, deze AI-assistent gebruiken voor hun apps of tools, (gevoelige) data uit de mobiele app kunnen lezen en deze in hun onderliggende LLM’s verwerken.

Vooral bedrijven die vaak met gevoelige informatie werken, kunnen hierdoor voorkomen dat hun data, die Copilot terugstuurt, zomaar te gebruiken is door de techgigant voor het trainen van zijn LLM’s.

Voor oktober is dit de laatste update die de mobiele Outlook Mobile-app voor Android en iOS krijgt. De voorgaande vier updates van deze maand brachten ook meer privacyversterkende maatregelen naar de app. Dit betroffen het direct openen van Information Rights Managed (IRM)-bestanden in de afzonderlijke Word-, Excel- en PowerPoint-apps of de Microsoft 365-app.

De eerste nieuwe update voor Outlook Mobile voor komende maand wordt op 6 november verwacht.

Luister Techzine Talks: Landsbelang in geding: Overheid vindt risico’s Microsoft 365 aanvaardbaar