Volgens Microsoft vertrouwen weinig gebruikers op deze functie. Daarom heeft het bedrijf besloten om de feature eind deze maand niet langer aan te bieden.

In 2021 kreeg OneDrive de mogelijkheid om bestanden te uploaden middels een URL. Hierbij deelt de gebruiker een weblink van de bestandslocatie met OneDrive, waarna de opslagdienst direct begint met het downloaden van het bestand.

Vanaf 29 maart zal het niet langer mogelijk zijn om op deze manier bestanden te uploaden. Bestanden die op deze manier zijn geüpload, blijven echter wel op het platform aanwezig, tenzij de gebruiker ze zelf verwijdert.

Niet in lijn met visie

De beslissing om deze functie in te trekken was voor Microsoft gebaseerd op de hoge kosten voor het onderhouden van de feature in combinatie met het lage gebruik ervan. Volgens Microsoft komt het intrekken van de functie ook niet overeen met de OneDrive-filosofie, om een cloudopslagservice te zijn die bestanden op verschillende apparaten synchroniseert. Over het algemeen slaan gebruikers immers bestanden direct op via hun apparaat in OneDrive, waarna de bestanden in de cloud worden opgeslagen.

Microsoft raadt gebruikers die de optie om met een URL te uploaden gebruiken aan om zo snel mogelijk over te stappen op alternatieven. “Opties omvatten het uploaden van kleine bestanden of voor grotere bestanden kun je uploadsessies gebruiken”, aldus Microsoft over de alternatieven.

