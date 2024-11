Spotify beperkt rechten ontwikkelaars

Spotify geeft ontwikkelaars die externe apps bouwen met behulp van de Web API van het platform niet langer toegang tot verschillende functies binnen het platform. Het gaat onder meer om aanbevelingen van nummers en artiesten.

Dit kondigde het bedrijf aan in een blogpost voor ontwikkelaars. Het lijkt erop dat Spotify beperkingen oplegt aan externe ontwikkelaars. Dit om te voorkomen dat zij AI-apps bouwen met gegevens van Spotify-luisteraars.

“Als onderdeel van ons voortdurende werk om de veiligheidsuitdagingen aan te pakken waar veel bedrijven vandaag de dag mee te maken hebben, brengen we wijzigingen aan in onze openbare API’s,” zei een Spotify-woordvoerder in een e-mail aan TechCrunch.

Misbruik API voorkomen

De wijzigingen hebben volgens TechCrunch als doel om bepaalde ontwikkelaars te beperken waarvan Spotify denkt dat ze de API misbruiken. Bijvoorbeeld door gegevens van het platform te verzamelen (scrapen). De functies waarvan Spotify de toegang intrekt, kunnen informatie onthullen over de luistergewoonten van gebruikers. Denk aan artiesten en nummers die vaak door verschillende groepen worden beluisterd.

Deze gegevens zouden kunnen worden gebruikt om concurrerende AI-muziekaanbevelingsmodellen te creëren, iets waar Spotify de afgelopen jaren zelf aan heeft gewerkt.

Geen toegang tot Audio Analysis

Naast de aanbevelingen van nummers en artiesten verliezen ontwikkelaars ook toegang tot Spotify’s Audio Analysis, dat de structuur en het ritme van een track beschrijft. Daarnaast is toegang tot Audio Features, die kenmerken van een nummer beschrijven zoals ‘dansbaarheid’, energie en akoestiek, ook ingetrokken. Ontwikkelaars kunnen voortaan ook door Spotify algoritmisch samengestelde afspeellijsten niet langer gebruiken.

Op Spotify’s communityforum hebben verschillende mensen hun verontwaardiging geuit over het intrekken van deze functies. Inderdaad gebruiken sommige ontwikkelaars deze functies om AI-muziekaanbevelingsdiensten te maken. Maar anderen bouwden apps die niets met AI-aanbevelingen te maken hebben. En die nu toch de toegang verliezen.

AI-modellen trainen

“Met de komst van transformermodellen is er waarschijnlijk een risico dat mensen nieuwe modellen trainen om Spotify’s model(len) na te bootsen,” zei een ontwikkelaar op het forum. “Ik hoop echt dat dat niet de reden is waarom ze dit stopzetten, maar als dat zo is, ben ik gewoon teleurgesteld.”

“Laten we eerlijk zijn, dit gaat niet over veiligheid of gebruikersprivacy; dit gaat over data die men gebruikt om AI-modellen te trainen,” zei een andere ontwikkelaar.

Spotify bouwt al jaren aan AI-muziekmodellen, en CEO Daniel Ek heeft eerder aangegeven dat hij denkt dat AI een grote rol zal spelen in creativiteit binnen muziek. Spotify heeft in de afgelopen jaren verschillende AI-producten op basis van deze modellen uitgebracht, waaronder een AI-DJ vorig jaar. Onlangs zijn de AI-afspeellijsten uitgerold naar meer gebruikers in de Verenigde Staten, Canada, Ierland en Nieuw-Zeeland.

Geen waarschuwing vooraf

Deze wijzigingen zullen alleen invloed hebben op ontwikkelaars met beperkte API-toegang, en niet op officiële Spotify-partners. Ontwikkelaars die eerder een aanvraag voor een verlenging hebben ingediend, kunnen de API-eindpunten nog steeds gebruiken. Het lijkt er echter op dat Spotify ontwikkelaars niet heeft gewaarschuwd voor deze wijzigingen.

