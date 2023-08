Spotify komt met Confidence, een applicatie voor developers om software te testen. Zelf gebruikt het muziekplatform al een variant van dit platform. A/B-tests zouden razendsnel mogelijk moeten zijn.

Eerder kwam Spotify al met Backstage, een platform dat alle tools, applicaties, diensten, documenten en API’s samen kan brengen voor developers. Onder andere Netflix, Splunk en LinkedIn zouden ervan gebruik maken. Confidence is in privé-bètavorm al beschikbaar als Backstage-plugin, maar kan ook als managed service op een website draaien of via een API binnen de eigen IT-infrastructuur.

Testen op schaal

Spotify teert op 10 jaar ervaring als wereldwijde audiostreaming-service die Confidence vorm heeft gegeven. Het bedrijf is zelf erg specifiek gericht, maar het testplatform zou veel flexibiliteit bieden voor allerlei use-cases. Zelf ontwikkelde het bijvoorbeeld de technologie achter de Wrapped-albums voor eindgebruikers en een AI DJ door A/B-testen uit te voeren in de eigen test-applicatie.

Oorspronkelijk heette deze interne tool ABBA, die door de jaren heen steeds verder is uitgebouwd. Spotify migreerde in 2018 naar Google Cloud en ontdekte daarbij dat het met BigQuery ontzettend veel kon testen. Echter kwamen andere bottlenecks daarbij aan het licht, waardoor men zich af ging vragen hoe men de tests effectiever kon opzetten.

Grote verbeteringen

Er vonden daarnaa twee grote verbeteringen plaats bij het Experimentation Platform, zoals het later ging heten. Er kwam een nieuwe Metrics Catalog die analyse automatiseerde en metrics snel kon opdienen. Daarnaast bouwde het bedrijf een coordination-engine, waardoor veel experimenten tegelijkertijd konden plaatsvinden.

Zo ontwikkelde het geleidelijk een testplatform dat nu voor derden beschikbaar zal worden. Over de prijs of een uiteindelijke releasedatum van de service is vooralsnog niks bekend.

