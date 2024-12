ChatGPT Pro kan weken nadenken over antwoorden

OpenAI lanceerde een nieuw abonnement voor ChatGPT. Dit ChatGPT Pro kost 200 dollar per maand. Het nieuwe abonnement biedt onbeperkte toegang tot alle modellen van OpenAI, inclusief de volledige versie van het zogenaamde o1-“redeneermodel.”

“We denken dat ChatGPT Pro vooral bedoeld is voor de intensieve gebruikers van ChatGPT. Dat zijn mensen die de grenzen van de mogelijkheden van de modellen al opzoeken met taken zoals wiskunde, programmeren en schrijven.” Zo citeert TechCrunch Jason Wei, lid van het technische team van OpenAI.

o1 kan eigen output controleren

In tegenstelling tot de meeste AI-modellen probeert o1, samen met andere redeneermodellen, zijn eigen werk te controleren terwijl het bezig is. Dit helpt om enkele veelvoorkomende fouten te vermijden. Maar heeft als nadeel dat het langer kan duren om oplossingen te vinden. o1 werkt taakgericht, plant vooruit en voert een reeks acties uit om antwoorden beter te formuleren.

OpenAI bracht in september een preview van o1 uit. Deze nieuwe versie presteert over het algemeen beter. Vergeleken met de preview kunnen gebruikers een “sneller, krachtiger en nauwkeuriger redeneermodel” verwachten, dat nog beter is in programmeren en wiskunde, aldus een woordvoerder van OpenAI.

Daarnaast kan o1 nu ook redeneren over geüploade afbeeldingen (wat in de preview nog niet mogelijk was) en is het getraind om “korter en bondiger” te denken, wat de reactietijden verbetert. Volgens interne tests van OpenAI vermindert o1 grote fouten bij complexe vragen met 34% in vergelijking met de preview-versie.

o1 niet in alle opzichten verbetering

Toch presteert de volledige versie van o1 op een aantal gangbare benchmarks slechter dan de preview, stelt TechCrunch. Een van die benchmarks is MLE-Bench, dat meet hoe goed AI-modellen presteren in machine learning-engineering.

o1 is niet exclusief voorbehouden aan ChatGPT Pro-abonnees. Alle betalende ChatGPT-gebruikers hebben toegang tot o1 via de modelkiezer in ChatGPT. Maar abonnees van ChatGPT Pro krijgen een betere versie van o1 dan niet-abonnees. Deze versie, genaamd o1 pro mode, gebruikt meer rekenkracht voor de beste antwoorden op de moeilijkste vragen, zegt OpenAI.

ChatGPT Pro-gebruikers kunnen deze functionaliteit activeren door in de modelkiezer “o1 pro mode” te selecteren en direct een vraag te stellen. Omdat het genereren van antwoorden langer kan duren, toont ChatGPT een voortgangsbalk en stuurt het een melding in de app als de gebruiker ondertussen naar een ander gesprek overschakelt.

Weken nadenken over een antwoord

De o1 pro mode lijkt vooral meer “denktijd” aan het model te geven voordat het een antwoord formuleert. Bij de o1-preview gaf OpenAI al aan te willen experimenteren met modellen die uren, dagen of zelfs weken nadenken om hun redeneercapaciteiten verder te verbeteren. Dit zou een stap in die richting kunnen zijn.

“Bij evaluaties door externe experts produceert o1 pro mode consistenter nauwkeurige en uitgebreide antwoorden. En dan vooral op gebieden zoals datawetenschap, programmeren en juridische casusanalyse,” zei een woordvoerder van OpenAI tegen TechCrunch. “Vergeleken met zowel o1 als o1-preview presteert o1 pro mode beter bij uitdagende benchmarks in wiskunde, wetenschap en codering. Met name zagen we een foutreductie van 75% bij eenvoudigere programmeervragen die meer representatief zijn voor dagelijkse programmeertaken.”

o1 ook beschikbaar via API

o1 zal binnenkort ook beschikbaar zijn via de API van OpenAI. Dit biedt nieuwe mogelijkheden zoals functieaanroepen (bijvoorbeeld het gebruik van externe tools) en beeldanalyse. OpenAI is van plan om in de komende maanden ondersteuning voor web browsing, bestanduploads en meer toe te voegen.

ChatGPT Pro is met afstand het duurste abonnement van OpenAI tot nu toe. Het is zelfs tien keer zo duur als ChatGPT Plus. Het lijkt een lastige verkoop te worden, behalve voor de meest toegewijde gebruikers, aangezien veel mensen ChatGPT Plus al te duur vinden.

Om het abonnement aantrekkelijker te maken, bevat ChatGPT Pro ook onbeperkte toegang tot GPT-4o en Advanced Voice Mode, de menselijke conversatiefunctie van ChatGPT.

Abonnementen gratis weggeven

Daarnaast zal OpenAI enkele abonnementen gratis weggeven. Het bedrijf kondigde een programma aan om tien beurzen voor ChatGPT Pro te verstrekken aan medisch onderzoekers van “vooraanstaande instellingen,” met plannen om in de toekomst meer beurzen aan te bieden in verschillende disciplines.

Verliezen verkleinen

De agressieve strategieën weerspiegelen de druk van investeerders op OpenAI om zijn verliezen te verkleinen. Terwijl de maandelijkse inkomsten van het bedrijf in augustus $300 miljoen bedroegen, verwacht OpenAI dit jaar ongeveer $5 miljard verlies te maken. Uitgaven aan personeel, kantoorruimte en AI-trainingsinfrastructuur zijn hiervoor verantwoordelijk. ChatGPT alleen kostte OpenAI op een gegeven moment naar verluidt $700.000 per dag.

ChatGPT blijft een van de grootste inkomstenbronnen van OpenAI. Het platform heeft meer dan 300 miljoen wekelijkse actieve gebruikers, waarvan ongeveer 10 miljoen betalende abonnees.